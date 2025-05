Fer d’oposició des del govern: l’esport preferit de PRO

Han passat ja dos anys des que l’actual govern d’Oliva, format per PRO-UCIN i encapçalat per Yolanda Pastor, es va fer càrrec de l’Ajuntament. Estem a l’equador de la legislatura, i seria un bon moment per fer balanç del que s’ha fet —o no s’ha fet— des del govern. Però a jutjar pels discursos públics dels seus representants, com el recent article del regidor Joan Mascarell en Levante-EMV, sembla que encara estiguen en campanya electoral. O pitjor, atrapats en un bucle on el passat és l’única explicació que tenen per justificar el present.

El regidor de Projecte Oliva J. Mascarell parla de responsabilitat, de rigor i de treball silenciós. Però tot el text gira entorn de culpar el govern anterior —una vegada més— del mal funcionament del servei de recollida de residus i neteja viària. I això, després de dos anys de gestió, no sols és poc creïble, sinó directament inacceptable.

A més, parlen del contracte de recollida com si els haguera vingut de nou, com si no saberen res del seu contingut ni del seu abast. Però això no és cert. Diversos regidors de l’actual govern, inclosa l’alcaldessa Yolanda Pastor —que acumula més de 18 anys com a regidora a l’Ajuntament— ja estaven presents en la legislatura anterior i van participar en les taules de treball d’aquest mateix contracte. Sabien perfectament que era un macrocontracte, possiblement el més important de l’Ajuntament i essencial per al benestar de la ciutadania.

Un contracte dissenyat des de criteris tècnics, elaborat pel propi departament municipal amb el suport d’assistència tècnica, no sols amb criteris ideològics —encara que posar el medi ambient com a prioritat no és ideologia, és simplement fer política responsable i europea. Perquè, de fet, aquest contracte obeix també al compliment de normativa mediambiental europea, i contempla un reforç substancial dels mitjans humans, materials i tecnològics, així com la incorporació progressiva de nous serveis, com els educadors ambientals i accions d’informació i educació ciutadana.

Què se n’ha fet de tot això? Res. Ni s’han posat en marxa els recursos previstos, ni s’ha fet cap esforç de planificació o acompanyament. Ni tan sols s’han llegit —pel que sembla— les clàusules que estableixen fases de transició i mecanismes de control. I mentre el servei empitjora, ens perdem possibles bonificacions autonòmiques pels percentatges de reciclatge i ens exposem a sancions per no complir els objectius ambientals. I què passa amb l’ajust de la taxa que també era necessari per garantir sostenibilitat econòmica? També està paralitzat.

Però quan toca reconéixer gestions positives com la connexió sud entre l’AP-7 i la N-332, la millora de la carretera a Piles, el futur centre de salut de Sant Francesc o els milions d’euros deixats en caixa per a inversions, l’actual govern pateix d’amnèsia selectiva. La mateixa amnèsia que els fa oblidar que entre 2015 i 2018, PRO ja va gestionar el dia a dia del servei de recollida de fem. El servei estava caducat i generava objeccions de legalitat; la situació dels treballadors era crítica i la ciutat havia crescut molt per damunt de la capacitat del servei. I no van fer absolutament res.

Va ser l’anterior govern qui va tindre el coratge i la responsabilitat de redactar, aprovar i licitar aquest nou contracte. Amb la conformitat de tots els informes tècnics municipals. Amb eixos recursos, qualsevol govern amb lideratge hauria pogut millorar substancialment el servei. Però què ha fet PRO-UCIN en estos dos anys? Desatendre’l, boicotejar-lo, i repetir que la culpa és d’un altre.

I això sí, han tingut temps i diners per contractar dues empreses externes per controlar el funcionament del servei. Dos contractes perquè el govern no es veu capaç de fer el seguiment amb els mitjans propis. Un govern que no governa, sinó que subcontracta les seues responsabilitats mentre incrementa la despesa i el sou dels seus càrrecs públics un 30%. On ha quedat l’austeritat i l’eficiència promeses?

Un dels exemples més evidents d’aquesta manera de fer política és la declaració recent del regidor Álvaro Sánchez, qui en À Punt afirmava que el problema dels contenidors és que tenen la boca massa menuda, i que la solució és obrir les tapes i sancionar als usuaris. Tot això sobre uns contenidors escollits pel mateix govern, implantats amb retard, sense planificació i amb una posada en marxa nefasta. D’això també té la culpa l’anterior govern?

La ciutadania d’Oliva ja no compra este discurs. No vol excuses, vol solucions. No vol victimisme, vol lideratge. No vol un govern dedicat a justificar la inacció amb textos d’opinió, sinó un govern que assumisca les seues funcions i prenga decisions.

Poden continuar escrivint articles per controlar el relat. Però el relat real està al carrer: frustració, decepció i cansament. Governen des de fa dos anys. Ja toca deixar de mirar enrere i començar a fer allò que van prometre. Perquè no es tracta només de semblar una alcaldessa, senyora Pastor. Es tracta, sobretot, de ser-ho. I això comporta prendre decissions no per un objectiu personal sinó per un interés més gran que és el bé de la ciutadania a la que representa.