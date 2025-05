Júlia de Tavernes de la Valldigna debuta amb victòria en l'Individual de raspall professional

Este dilluns s'han disputat dos enfrontaments del Campionat Individual de raspall professional al Trinquet de Xeraco. En l'eliminatòria de setzens de final de raspall femení, Júlia de Tavernes s'estrena amb èxit en guanyar Natàlia 25-05

La jugadora vallera s'enfrontarà a Irene el 23 de maig al Trinquet Ciscar de Piles. La de Navarrés cau després de superar la fase prèvia i s'acomiada de la competició.

Per una altra banda, en lligueta de quarts de final de raspall masculí, Iván supera Marrahí 25-20. Marrahí va poder fer els primers 3 jocs però es va trobar amb el d'Ontinyent que va agafar avantatge (10-20). El de Castelló va obtenir la igualada, però no va poder frenar a un Iván molt resolutiu. La fase de lligueta continua i als dos li queden 2 partides per davant.

El trinquet d'Oliva acull este dimarts una doble sessió del campionat de mà a mà. A les 17 hores es juga una partida de setzens de final de raspall femení: Clara contra Mireia V. i, a continuació, partida de la lligueta de quarts de final d'hòmens: Moltó de Barxeta contra l'oliver Salelles II.