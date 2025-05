«Es el máximo escalón al que podemos llegar como falleras»

Llevan apenas unas horas en el cargo pero ya han podido comprobar lo que les espera durante los próximos meses. Ellas, sin embargo, lo tienen claro: carga a gusto, no pesa. Y es que, ser Fallera Mayor de Gandia es la máxima aspiración para muchas mujeres y niñas de la ciudad y ese honor le ha tocado de cara al ejercicio 2026 a Manuela Borrull, de la comisión de Plaça Prado, y a Triana Benavent, de la Vilanova.

Sus nombres los dio a conocer la noche del lunes la Federació de Falles ante la asamblea y solo unas horas después arrancaba una agenda que van a tener llena de actos hasta el 19 de marzo del 2026 y para eso queda mucho.

Con su primera aparición pública llegaron también sus impresiones sobre el inicio del mandato y todos aquellos momentos que les quedan por delante. «Aún no soy consciente al cien por cien, no lo he asimilado del todo», aseguraba Manuela en una de sus primeras entrevistas. La Fallera Mayor asegura que «como fallera que ha nacido en una comisión y se ha criado en ella llegar hasta aquí es cumplir un sueño», indicaba. Por ese motivo, su deseo es «estar a la altura del cargo y no perderme nada», señalaba.

La joven explica que fue su madre quien recibió la llamada del presidente de la Federació de Falles, Francisco Martínez, para proponerle el cargo y que cuando esta se lo trasladó «no me lo tuve que pensar mucho».

Asegura sentir orgullo por ser la Fallera Mayor de Gandia del 2026 porque es «el máximo escalón al que puedes llegar en el mundo de las fallas».

Reconoce que la Crida es el acto que espera con más ilusión porque «es un día de sentimientos encontrados, el de las ganas de salir al balcón y los nervios por hablar ante todo el colectivo fallero de la ciudad».

Triana Benavent, de 11 años, reconoce que ser la máxima representantes de los niños y las niñas del colectivo fallero era un deseo que tenía desde hace tiempo «poco a poco fui subiendo escalones en el currículum fallero hasta que llegó un punto en el que yo dije ‘quiero ser Fallera Mayor Infantil de Gandia’».

En estos primeras días asegura que su deseo es el de «conocer a mi Corte de Honor, pasármelo muy bien con ellas y con ellos y también con Manuela».

Y es que las dos Falleras Mayores de Gandia no se acaban de conocer. Entre Triana y Manuela hay una relación previa, ya que la madre de la Fallera Mayor fue Reina de la Falla en 2024, coincidendo con Manuela Borrull. Entre ambas se forjó una muy buena amistad, así como con Ariadna Apio, la máxima representante del 2025. «Cuando el presidente me dijo que Triana era la Fallera Mayor Infantil me quedé muy tranquila», cuenta la Fallera Mayor del 2026.

Para Triana la Crida también es el acto más esperado y cuenta que su deseo para el ejercicio fallero en el que será la protagonista junto a Manuela es que «todo salga bien y que el clima nos respete, que haga sol pero sin achicharrarnos».

La mañana de ayer ambas cumplieron la tradición de visitar el ayuntamiento para ser recibidas por el alcalde, José Manuel Prieto, el concejal de Fallas, Adrián Vila, y los portavoces de los grupos municipales.

Prieto las ha felicitado, destacando su compromiso, dedicación y el impecable currículum fallero que las avala. «No solo serán las mejores falleras mayores de todas las ciudades falleras, sino las mejores del mundo, porque tenemos la mejor fiesta y la mejor ciudad», señalaba.

También ha declarado que «la ciudad les hace un regalo, pero el verdadero regalo nos lo hacen ellas con su saber estar, su saber hacer y la responsabilidad que asumen con tanta ilusión». Por su parte, el presidente de la Federació de Falles, Francisco Martínez, ha agradecido la acogida del ayuntamiento y ha subrayado la excelente colaboración institucional para agrandar cada año la fiesta. n