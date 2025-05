Amb Mazón i el Partit Popular perd la Safor, perdem tots

El missatge no pot ser més clar: per al PP i VOX, que aprovaran els pressupostos de la Generalitat el pròxim 29 de maig, la Safor té ben poques necessitats, perquè les inversions del govern de Mazón per a la nostra comarca es redueixen a la insignificant xifra de 3.640.790 euros o el que és el mateix: el 0,01% del pressupost de la Generalitat.

Ni Víctor Soler, des de Gandia, ni Avelino Mascarell, des de Xeraco, tenen motius per a eixir al carrer a defensar la misèria que el seu Consell ha pensat destinar a la la nostra comarca, que és la seua. No hi ha noves inversions en el Pla Edificant, parat des de fa dos anys per un govern incapaç i negligent a qui poc li importen els xiquets i xiquetes que per la seua indolència acabaran l’etapa escolar sense el centre que tocava construir al seu poble.

No hi ha noves inversions en serveis socials, on eixe mateix govern s’ha acarnissat, carregant-se la residència i el centre de dia de Potries, pressupostat i amb els estudis inicials en marxa; ni els d’Oliva i Tavernes, per a persones majors dependents, per a persones amb malalties mentals cròniques, per a la rehabilitació i inserció social de joves en risc d’exclusió... Quatre centres públics que no voran la llum per la burrera ideològica del Consell de Mazón. Com tampoc la vorà el de Gandia, per a la inserció sòcio-laboral de persones amb discapacitat. Parlem de més de 27 milions d’euros que desapareixen d’uns pressupostos pactats amb Vox amb l’única finalitat d’amarrar l’indigne Mazón a la Presidència de la Generalitat.

Assegurat això, per al PP de Mazón, la gent de la Safor-Valldigna no necessitem millorar les nostres carreteres, com la CV50 a Tavernes. Tampoc no ens calen infraestructures culturals, com el teatre Olympia d’Oliva; ni millorar el mapa sanitari de la comarca, ni la via verda de Vilallonga a la platja. I entre molla i molla, la presa de pèl del tramvia a Oliva, reduït a l’enèsim estudi, en compte de defensar una veritable connexió ferroviària entre Gandia, Oliva i Dénia.

La nostra comarca es queda sense inversions en medi ambient; sense inversions en obres hidràuliques fonamentals, com les de la rambla Gallinera a Oliva, que evitaria possibles inundacions, com per desgràcia han patit comarques veïnes amb la Dana. O és que als negacionistes climàtics els hem de recordar que gran part de la nostra comarca viu en zona inundable!

Tampoc no destaquen les inversions en cultura, on la tisora de la retallada ha entrat amb ganes en el pressupost destinat al Monestir de la Valldigna, d’on ha desaparegut el programa festiu i cultural que va retornar la dignitat a un monestir que el Partit Popular va pervertir i on va arribar a robar 9 milions d’euros!

Este és el pressupost que el “Gobierno de los mejores” creu que ens mereixem els saforencs. Esta és la misèria que els pressupostos del Ventorro, pactats entre Vox i el PP, destinen a la nostra comarca i per la qual Soler i Mascarell trauen pit: pel 0,01% del pressupost de la Generalitat.

Per això, els col·lectius de Compromís de la Safor, a través de la diputada comarcal Nathalie Torres, ha presentat una bateria d’esmenes a eixos pressupostos per a reclamar el que els nostres pobles i la nostra ciutadania necessiten i es mereixen: serveis públics de qualitat, centres educatius, residències i centres de dia, infraestructures hidràuliques, centres de salut i espais culturals, mitjans de transport públics, polítiques actives de joventut, infraestructures viàries que ens unisquen sense destrossar el nostre territori... Un total de 36 esmenes amb un import aproximat de 26 milions d’euros per a garantir la qualitat de vida que es mereixen les saforenques i els saforencs en totes les seues etapes vitals i com es mereix una comarca de gent treballadora i emprenedora, sempre a l’avantguarda social, econòmica i cultural del País Valencià. Com a mínim i a pesar d’un Partit Popular i un govern valencià que no està a la seua altura.