La diputación financia el proyecto de Memoria Democrática de Rafelcofer

La Diputació de València ha incluido a Rafelcofer entre los municipios que van a recibir una subvención, dentro del capítulo de Memoria Democrática, para llevar a cabo acciones relacionadas con espacios o episodios de la guerra civil española y de la posterior represión que sufrieron los republicanos.

Según ha informado el ente provincial, Rafelcofer es el único municipio que ha entrado en este último paquete de ayudas y que van a permitir ejecutar tres actuaciones.

En primer lugar, se conceden 51.000 euros para dotar de accesos al refugio antiaéreo situado en la calle Major, delante de la iglesia, que sirvió para proteger a la ciudadanía en aquellos tristes días en que la aviación franquista, apoyada especialmente por la italiana de Mussolini, bombardearon infraestructuras clave, e incluso localidades con población civil, para causar terror. El refugio dispondrá de condiciones de seguridad para acceder y estudiarlo debidamente, pero de momento no está previsto que figure en una ruta abierta, por motivos de seguridad.

En esa ayuda figuran otros 24.000 euros para un proyecto de comunicación y difusión del citado refugio y la señalización de infraestructuras y edificios vinculados a la Memoria Democrática.

Finalmente de destinan 8.000 euros para la construcción del memorial «Despulles», en recuerdo de los 17 represaliados del franquismo en Rafelcofer, que se erigirá en el cementerio. El alcalde indica que esa partida también servirá para ayudar económicamente en el caso de que alguna familia desee iniciar trámites para trasladar a Rafelcofer los restos de los vecinos que fueron fusilados y enterrados en fosas comunes del cementerio de Paterna.

"Unos hechos nefastos para la historia del país"

La vicepresidenta de la diputación y responsable de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha recordado que estas ayudas para ayuntamientos son solo una de las líneas que la corporación mantiene abiertas en materia de memoria, junto a las subvenciones competitivas para asociaciones sin ánimo de lucro (150.000 euros); las subvenciones directas a exhumaciones e identificaciones genéticas (más de 300.000 euros) y otras subvenciones nominativas y financiación de actividades de promoción y fomento de la memoria.

“Los recursos son básicos en la apuesta por la Memoria”, señala Natàlia Enguix, quien considera fundamental “acompañar a los beneficiarios en el proceso para que los proyectos se terminen ejecutando y no olvidemos entre todos unos hechos nefastos para la historia del país que no deben volver a repetirse”. En esta línea, “hemos ampliado el plazo de ejecución de los proyectos del año pasado, a petición de los ayuntamientos, para que puedan terminar los trabajos y no tengan que renunciar a parte de las ayudas”. Entre esos figura el proyecto del Ayuntamiento de Gandia para rescatar los cuerpos de las personas que fueron fusiladas entre 1939 y 1940 en el cementerio municipal.

La vertiente divulgativa se reforzará de nuevo este año, manteniendo los premios ‘La Memòria a l’Escola’ y ‘María la Jabalina’, así como ‘La Memòria a les Biblioteques’, junto a publicaciones propias, exposiciones, digitalización de fondos documentales de los municipios y la creación de un centro documental de Memoria Democrática Valenciana. Entre las novedades divulgativas destaca la organización del congreso internacional Memoria y Democracia, que se celebrará en octubre; y en el ámbito de las exhumaciones está prevista la primera intervención impulsada desde la propia Diputación, con ayuda del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Se trata de la exhumación de una fosa común en el cementerio de Llíria, con un coste previsto de 142.000 euros para 2025.