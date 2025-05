«No tenemos miedo, Gandia es segura y diversa»

La celebración del Gandia Pride, esta semana en la capital de la Safor, el primero de los «Orgullos» de la Comunitat Valenciana, se ha visto empañada por el ataque homófobo a una exposición de temática LGTBI que estaba montada como parte de la programación al aire libre, en pleno centro histórico, en el paseo de les Germanies, frente a la Casa de la Cultura.

La muestra la componían seis cubos gigantes con paneles de obras de varios autores. En la madrugada del lunes hubo un intento de quemar uno de esos paneles, donde se muestran dos falleras besándose. Aquello sólo afectó a una esquina. Pero el martes la exposición amaneció con pintadas con numerosos mensajes de odio.

Los hechos fueron denunciados a la Policía Nacional, que sigue investigando para dar con los autores. Los mensajes iban firmados por Núcleo Nacional, un grupo de extrema derecha que estuvo en las protestas contra el PSOE en la calle Ferraz, pero este es un extremo que falta por confirmar. El ayuntamiento repuso la muestra en un tiempo récord, el jueves, con una copia de las citadas obras, y al mismo tiempo se comprometió a vigilarla por las noches.

La exposición la había cedido el Ayuntamiento de Dénia. Antes ya había viajado a Alcoi y Tavernes de la Valldigna, y en ninguna de estas ciudades hubo problemas. A raíz de estos hechos la Policía Nacional reforzó la vigilancia de todos y cada uno de los actos programados, no sólo los más lúdicos como los conciertos del certamen Mr Gay España, también los culturales, como una presentación de libro, o los espectáculos en el Teatre Serrano, tanto de uniforme como con agentes de paisano.

Ataques de este tipo, que por desgracia no son nuevos, indignaron a los dos colectivos de la ciudad, pero no les han amedrentado. «No tenemos miedo, Gandia es una ciudad segura y diversa, seguiremos realizando actividades y luchando por los derechos de todos, y confiamos en la protección de la Policía», comenta Ximo López, presidente del colectivo CLGS, quien además valora que la Policía, también la de Gandia, esté más formada y sensibilizada.

Donde siguen recibiendo insultos y amenazas, amparados bajo el anonimato, es en las redes sociales. «En las de CLGS no tanto, pero sí cuando la información la replica o la sube el Ayuntamiento de Gandia, o en perfiles vinculados a la extrema derecha», matiza López.

Por su parte, desde Independence Gay su presidente, Pablo Jurado, señaló que «cada intento de intimidación es un empujón más hacia adelante» y aseguró que seguirán «defendiendo los espacios públicos como lugares seguros, inclusivos y diversos y mostrando con orgullo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque nuestros derechos no se negocian, nuestra libertad no se borra con spray y nuestra presencia no se esconde».

Por otra parte, Ximo López reflexiona sobre cómo está el movimiento LGTBI en la ciudad. El colectivo que él preside desde hace ya cinco años, CLGS, es el más veterano, con 20 años de existencia. Hubo unos años de travesía en el desierto, por problemas burocráticos, indefinición, y falta de gente dispuesta a trabajar, pero no llegó a desaparecer, salió a flote y actualmente vive un momento dulce, no sólo en Gandia sino en toda la comarca, con un grupo de jóvenes siempre dispuestos a echar una mano y el apoyo de ayuntamientos, como se ha demostrado en este Gandia Pride, o con el Orgullo de Tavernes de la Valldigna.

«Estamos haciendo los trámites para volver a la FELGTB y esperamos que este año nos acepten», anuncia López. Haciendo un poco de autocrítica, reconoce que faltan chicas, es una asignatura pendiente, a pesar de que se han organizado actos para ellas como el Día de la Visibilidad Lésbica.

Pre-party de la gala Mr Gay Comunitat Valenciana, el viernes en el Grau de Gandia. / Natxo Francés

Mr Gay España

Uno de los actos del Gandia Pride ha sido el certamen Mr Gay España, en concreto la fase para escoger al candidato que representará a la Comunitat Valenciana en la gala final, que se celebrará en el MADO de Madrid el 4 de julio. El evento está organizado por la agencia JN Global Project, que dirigen Juan Martín y Nano García.

Los promotores matizan que no es un concurso de belleza al uso, sino que el jurado busca también en los candidatos historias de superación personal o compromiso con los derechos LGTBI. Esta semana los finalistas, alojados en el hotel RH Bayren & SPA, han visitado Gandia y han posado en algunos de sus atractivos turísticos, como la playa Nord. El año pasado la gala ya recaló en Gandia y desde el Gobierno local hay voluntad de mantenerla para potenciar el destino «gayfriendly». La gala estaba programada este sábado con actuaciones de Soraya y Nebulossa, entre otros.