Oliva acull dos partides del Campionat Individual: Vicent vs Murcianet i Tonet IV vs Ian

El Campionat Individual de raspall masculí i raspall femení comença a caminar cap a la recta final amb els resultats que van deixar les partides del cap de setmana.

Divendres, al Trinquet Ciscar de Piles, la jugadora de Tavernes de la Valldigna, Júlia, va caure eliminada de la competició en perdre 25-00 contra Irene

Per una altra banda, al Trinquet de Xeraco, Iván i Salelles van protagonitzar una de les millors partides de l'Individual diumenge matí. Al remat, el d'Ontinyent v a triomfar per 25-20 que li permet avançar de ronda i evitar futures complicacions.

I és que la sorprenent victòria de Moltó contra Marrahí a la vesprada del diumenge al trinquet de Castelló, va retornar totes les esperances per al rest de Barxeta. El 25-00 li iguala a una victòria amb Salelles II, d'Oliva, a falta d’una última jornada on es pot produir un triple empat i on Marrahí part en desavantatge sense cap partida guanyada.

Este dimarts, 27 de maig, hi ha una doble sessió al Trinquet d'Oliva amb dos partides de la lligueta del grup A de quarts de final. Primer juguen Vicent de Xeraco, que va perdre davant Tonet IV el primer dia, contra Murcianet, que va superar Ian en la primera jornada, i després Tonet IV davant Ian.