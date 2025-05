El Villalonga CF se queda a medias con los actos de celebración del ascenso

El Villalonga CF lo tenía todo preparado para celebrar a lo grande, en su campo y ante su afición el ya festejado ascenso a Segunda FFCV como campeón de Tercera FFCV hace dos semanas.

La jornada festiva estaba prevista para este pasado sábado con motivo del último partido de la temporada, en el que el conjunto de la Safor recibía a la AD El Perelló. Pero la celebración se quedó a medias ante la incomparecencia del conjunto rival, "sin avisar", según confirman desde el club "llobero".

El propio entrenador del campeón de liga, Alejandro Soto "Kako" ha expresado su contrariedad y tristeza por lo sucedido: "les pusimos facilidades con el horario para que pudieran venir el sábado a jugar, pero, al final sin ningún aviso, no se presentaron cuando lo teníamos todo preparado. Hemos tenido que esperar para celebrar los éxitos con nuestra gente porque teníamos dos partidos seguidos fuera de casa y, cuando todo estaba previsto, no ha podido ser". "Kako" añade que lo único que queríamos era "despedir la temporada con toda nuestra afición, pero no pudo ser como queríamos. Ha sido una pena".

Pese a lo sucedido y en ningún caso se puede empañar la espectacular temporada que ha cuajado el Villalonga CF, sumando 81 de 90 puntos posibles, encajando únicamente 16 tantos en contra.

La temporada que viene será otra historia. Una categoría más aumenta la exigencia, pero en el club se ven capaces de afrontar este nuevo reto con las máximas garantías.