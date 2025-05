El CF Miramar pierde el último partido liguero que juega en casa

Último partido del CF Miramar en casa en esta temporada y derrota por 0-1 ante el Tavernes Blanques CF, segundo clasificado en el grupo único de la Lliga À Punt Valenta.

El partido se iniciaba tal y como pensaba el CF Miramar. La idea era adueñarse del encuentro a través de la posesión del balón ante un conjunto visitante que se caracteriza por una defensa férrea y juego directo, buscando el desequilibrio a través de sus habilidosas extremas. Al conjunto miramarino le costaba llegar al último tercio del campo para generar ocasiones claras ante las virtudes del equipo visitante.

En una acción polémica, el conjunto visitante conseguía adelantarse en el marcador pasada la media hora de juego.

Ya en la segunda parte, el equipo miramarino siguió con su plan, intentando acumular mas jugadoras por delante del balón con el objetivo de llegar al área rival, jugando en campo contrario para generar ocasiones que no tuvieron el premio del gol.

Una vez más, el fútbol no fue justo con el CF Miramar. Las buenas sensaciones en el juego no se traducen en victorias, pero el equipo no deja de luchar y competir en cada partido.

El próximo y último partido de la presente campaña se disputará el domingo a las 11 horas en la localidad alicantina de Rojales ante el equipo local.