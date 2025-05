Y dos años después... ¿dónde está la gestión?

El ecuador de cualquier proceso es un momento perfecto -o más bien necesario- para hacer balance. Hoy, dos años después de las elecciones municipales en Gandia, nos damos de bruces con una realidad que no empezó hace solo dos años, sino que se arrastra desde hace 38: un régimen socialista que malgasta recursos públicos en un constante juego de sombras. Claroscuros, discursos triunfalistas y un escaparate en redes sociales cuidadosamente pulido para ocultar su incapacidad en lo más básico: gestionar.

Y es que, si lo analizamos fríamente, la falta de gestión es hasta lógica cuando el principal objetivo del gobierno es mantener en pie un sistema construido a base de favores, cargos a dedo y estómagos agradecidos. Un modelo donde muchos no gobiernan, simplemente ocupan la silla que les concedió un partido que ha abandonado por completo sus ideas y que ahora sólo prioriza una cosa: la obediencia. No me extraña que la principal decepción sea de sus propios votantes, porque como decía el pensador alemán Georg Christoph Lichtenberg, "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.

Hoy Gandia se ha quedado atrás frente a otras ciudades que sí apuestan por el futuro, pero en algo sí somos líderes, y no es precisamente motivo de orgullo: nos hemos convertido en la meca del socialismo derrochador. Y lo más grave es que ese modelo lo pagamos entre todos. Porque aquí no importa si tienes o no el carnet socialista: los impuestos más altos de España y una deuda aplazada hasta 2070 son la condena común de todos los gandienses.

Sin embargo, aunque el gobierno quiera maquillar esta triste realidad, nosotros salimos a la calle para escuchar a los ciudadanos. Y son esos ciudadanos quienes nos trasladan todas esas cosas que no salen en redes sociales pero que son una muestra inequívoca de la falta de gestión crónica de este gobierno: el deterioro de los parques infantiles, proyectos paralizados como el desdoblamiento de la vía férrea Gandia-Cullera, negocios que no acceden a ayudas, funcionarios sin sus salarios actualizados, usos ilegítimos del remanente de tesorería como el pago de 550.000 euros en juicios del gobierno… y tantas cosas más.

Desde el Partido Popular sabemos muy bien a lo que nos enfrentamos. Sabemos que un cambio estructural de este calado requiere un esfuerzo titánico que abruma sólo de pensarlo, pero sabemos que somos nosotros los que tenemos que coger las riendas del cambio. Tenemos que hacerlo por todos esos gandienses invisibles para el socialismo, pero a los que nosotros escuchamos a peu de carrer y queremos darles voz.

Hablamos de esa Gandia real que no sale en fotos oficiales y a la que no invitan a pisar el mármol blanco del nuevo salón de boatos del alcalde. Hablamos de toda esa Gandia que lucha y trabaja para progresar y que no pide favores, sino oportunidades. Esos que sienten frustración de saber donde podría estar su ciudad mientras ven con resignación la situación en la que estamos atascados.

Tenemos que unirnos por una razón muy sencilla, y es que ya estamos unidos en lo realmente importante: amamos Gandia. Y por eso no hay más opción que ir a por todas, porque Gandia no puede ser propiedad de sólo unos pocos.

El 2027 no es solo una cita electoral, es nuestra oportunidad histórica. Necesitamos la unión de todos los que crean en este cambio. Tenemos un proyecto ilusionante entre manos que entre todos puede hacerse realidad.

Ni Gandia está perdida ni lo que buscamos es imposible. El éxito no es más que la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día.