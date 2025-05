Naciste en un cuartel o lo que hoy sería como decir que naciste en una comisaría. Tus 32 años de servicio en la Policía Nacional, muchos de ellos en los GOES, y 20 años en la Comunitat Valenciana te avalan como aquel espejo en el que te miraste cuando aprendiste del Comandante Holgado esa vocación de servir. Aquel jefe de los GEO de Guadalajara y director de Seguridad de los JJOO de Barcelona, y del que hace poco te despedías, fue un referente para ti, y te puedo decir Jefe que hoy estaría orgulloso de lo que hiciste en la Dana de Valencia y de tu nuevo ascenso.

Para este periodista de Sucesos y Tribunales, han sido horas y no días las que he compartido contigo, porque para quienes no apagamos el teléfono el día se compone de horas y los hechos en minutos. Me senté aquel día y te dije lo que había. Tenía frente a mí a un tipo duro y tu a un histórico del suceso. Me dejaste claro que la tierra era para quien la trabajaba, y me lo repetiste mil veces en nosecuantos servicios en los que coincidimos. Encontré a un policía profesional, serio, eficaz, y con un humor mordaz detrás del uniforme y de esa leve sonrisa ladeada. Jamás pusiste pegas a lo que publiqué ni a lo que callé, porque ambos sabíamos que la responsabilidad era compartida. Y así nos fue.

Desde que te conocí, siempre has mantenido tu lema presente tanto en tu despacho -que por cierto, te lo has llevado- como en tu día a día y en el trato hacia mí como periodista. Me has recordado una y mil veces que ''la recompensa de una buena acción es haberla hecho''. Y tú, Jefe, has hecho unas cuantas en nuestra ciudad. Aquel febrero de 2022 cuando juraste el cargo y servir a Gandia, recuerdo que dijiste que era un honor. Hoy, el honor ha sido nuestro haberte tenido estos tres años como jefe de la Comisaría Local. Como dijiste en tu toma de posesión ''la Policía Nacional es la amiga de los ciudadanos, un cuerpo para garantizar su seguridad y sus derechos'' y lo has cumplido a rajatabla.

Carlos Holgado / Àlex Oltra

Has tenido siempre la puerta abierta para tus hombres y mujeres a los que has defendido a capa y espada. Les has atendido como persona pero sin olvidar el cargo. Has sido Jefe y compañero de tus agentes. Cuando han necesitado cosas siempre los has atendido y cuando ha tocado poner firmes a alguien lo has hecho sin titubear. Eso se gana. Y puedo decirte, que ningún agente de la plantilla me ha hablado mal de ti. Y quien habló mal no lo hizo por ver mejorar la ciudad.

Te vi tocado cuando despedíamos a Iván, uno de los vuestros atropellado cuando volvía de València a Gandia. Te vi tocado, porque eres humano a pesar de tu aspecto serio y grande, cuando tuviste que hacerte cargo de esas cinco zonas devastadas por la Dana -Benetússer, Alfafar, Sedaví, Massanassa, La Torre y Horno de Alcedo- y no por las horas que le echaste sino por la responsabilidad y lo que viste a pie de barro.

Hace unas semanas me dijiste que te marchabas. Lo sabía. Sabía que lo hacías con el deber cumplido. Hoy te tenemos como Comisario Provincial de Valéncia, como responsable de once comisarías locales -las siete de distrito y las cinco brigadas- pasando de dirigir el destino de 250 hombres y mujeres en Gandia a 4.300 en València y, seguro estoy, que darás lo mejor de ti. Como hiciste en esta ciudad. Gracias por tratarnos de esa manera, de lidiar con un periodista de sucesos que como tú duerme poco y está siempre despierto ante cualquier hecho, porque bien sabes que el crimen y la delincuencia nunca duermen.

En estos 36 años dedicados a Sucesos y Tribunales, he compartido miles de horas con Celestino de Andrés, Tomás Gómez, Carlos Cantó, Pedro Vidal, Armando Jiménez, Ángel Alcázar, Carlos San Román, y Fernando Ascaso. Llegas tú, Comisario Holgado, y me cambias los esquemas. Y me adapté a tu jerga y a tus horarios, pero nunca pensé que dejaras tanta huella en nuestra Comisaría y a un servidor. Así que enhorabuena por lo que dejas y felicidades por tu ascenso. Aquí estaremos siempre para ti. Solo me resta decirte, sin novedad en la ciudad, Jefe.