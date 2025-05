La “Declaración de Gandia” cierra el III Encuentro Estatal de Cooperación Internacional al Desarrollo

La Ciudad de Gandia ha acogido durante dos días el III Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo, organizado por la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos) y el Fons Valencià per la Solidaritat, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), a través de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Dgpoldes) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España.

Este III Encuentro ha contado con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana; la Diputación de València, y del Ayuntamiento de Gandia.

La capital de la Safor ha recogido durante dos jornadas el testigo cedido por las ciudades de Lugo y Córdoba, sedes de las dos ediciones anteriores, y se ha convertido en un espacio de debate, diálogo, trabajo y reflexión sobre los retos de la cooperación internacional ejercida desde el ámbito local en un evento que ha reunido a más de ciento cincuenta representantes institucionales locales y personal técnico municipal de todo el Estado.

La primera jornada del III Encuentro se ha desarrollado en el Palau Ducal mientras que la segunda jornada ha tenido lugar en la Casa de Cultura del Marqués de González de Quirós.

Las reflexiones acerca del trabajo municipal y descentralizado, enfocado en cooperación internacional, se ha materializado en cinco plenarias que han reunido a destacados representantes de gobiernos locales y entidades nacionales e internacionales.

Entre los participantes de las diferentes plenarias, la organización ha contado con Eva Granados, Secretaria de Estado de Cooperación del Gobierno español; Ana Miranda, Coordinadora de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo; Sergio Colina, Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible (Dgpoldes) del Gobierno de España, Elena Fernández, Subdirectora General de Políticas de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España o Pedro Carceller, Director General de Inclusión y Cooperación de la Generalitat Valenciana, quien ha estado presente también en la clausura del III Encuentro.

Los temas tratados en las diferentes plenarias han integrado algunos de los aspectos más candentes en materia de gobiernos locales y cooperación internacional como el nuevo Real Decreto de subvenciones, que afecta directamente al trabajo desarrollado en esta dirección o el nuevo contexto internacional, marcado por los extremismos y su relación directa con el cuestionamiento de la cooperación en el extranjero. Frente a esta compleja situación, las plenarias han acogido distintas propuestas acerca de cómo responder a estos discursos que cuestionan derechos fundamentales y afectan directamente a los colectivos más vulnerables, entre otros temas de interés.

La "Declaración de Gandia"

Al término de las plenarias ha tenido lugar la lectura de la Declaración de Gandia, manifiesto que actúa como colofón a la celebración de este III Encuentro y que contiene algunas de las reflexiones comunes tratadas a lo largo de estas dos jornadas. Tal y como indica el preámbulo del manifiesto, este III Encuentro se ha celebrado en un contexto internacional convulso e incierto, repleto de crisis globales en el que los gobiernos locales tienen un papel fundamental frente a las mismas.

Mediante la Declaración de Gandia, los participantes en el III Encuentro han reiterado su compromiso con la cooperación internacional descentralizada como una política pública transformadora, feminista, ecosocial y garante de derechos, plenamente enmarcada en las competencias locales, y guiada por los principios de solidaridad, equidad y justicia global.

Igualmente, la Declaración de Gandia apuesta decididamente por el fortalecimiento de las políticas públicas de desarrollo desde los gobiernos locales así como el reconocimiento del papel clave de los Fondos de Cooperación Municipalista como instrumentos reconocidos, eficaces y homologados para canalizar políticas de solidaridad internacional desde el municipalismo.

Esta Declaración ha sido leída por José Simón Gornés, vicepresidente del Fons Menorquí de Cooperació y Natividad López de Munain, Presidenta de Euskal Fondoa.

Clausura del III Encuentro

El cierre de estas dos jornadas ha contado con la participación de distintos representantes institucionales que han acudido a Gandia para poner el broche final a dos días de reflexión sobre municipalismo y cooperación internacional al desarrollo.

Ferran Lloret, secretario del Fons Valencià per la Solidaritat ha sido el primero en tomar la palabra. Lloret ha apuntado que este Encuentro “ha puesto de manifiesto la pluralidad de los municipios, mancomunidades y diputaciones que se han reunido en Gandia con un objetivo y compromiso común. La Declaración de Gandia pone en el centro de la cooperación internacional a los gobiernos locales en la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos fundamentales. Tenemos el deber moral y ético de trabajar por la justicia global desde el gobierno local”.

A continuación, Pedro Carceller, Director General de Inclusión y Cooperación de la Generalitat Valenciana ha recordado que “en muchas de las reuniones en las que participo no domina la concordia ni el diálogo sino la confrontación. A veces se nos olvida que nuestra labor es la de cuidar a las personas. En las reuniones del Fons Valencià de Solidaritat no he encontrado trincheras sino puentes. La cooperación internacional afronta desafíos importantes y ataques inesperados por ello la cooperación desde la proximidad, municipalista, es esencial para humanizar la política, responder a los retos globales y combatir la injusticia social”.

Liduvina Gil, vocal de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià per la Solidaritat y Teniente de Alcaldia de Gandia, ha puesto el acento en la localidad de Gandia al comentar que “Gandia es una ciudad comprometida con la justicia social y la cooperación internacional y es un orgullo haber sido sede de este III Encuentro Estatal. Solo desde el pensamiento colectivo podemos avanzar hacia un futuro más justo”.

Jordi Cuadras, Presidente de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, Presidente del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament y Concejal de Igualada (Barcelona) ha incidido en la ciudad-sede al manifestar que “Gandia es el km. 0 de la cooperación municipalista en la Comunitat Valenciana. Es en el ámbito local cuando las respuestas a los retos globales son ejemplos de empatía y proximidad. La lucha contra la injusticia social y la generación de oportunidades empieza desde el ámbito local. Ante genocidios como el de Gaza, desde el municipalismo manifestamos nuestro deseo de paz”.

Por último, Antón Leis, Director General de la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo del Gobierno de España ha fijado la mirada en el ámbito estatal al comentar que “España es un país solidario y lo demuestra de manera continua, ya sea en situaciones próximas como las consecuencias de la Dana, como en situaciones de injusticia extrema en el extranjero. Más allá de diferencias ideológicas, este Encuentro demuestra la importancia de la pluralidad en la construcción de políticas públicas de cooperación, más aún en el momento convulso que atraviesa el mundo”.

Fons Valencià per la Solidaritat

El Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana que, desde la pluralidad política, territorial y poblacional, suma esfuerzos y recursos de las entidades locales miembros para ejecutar proyectos de cooperación internacional descentralizada municipalista en poblaciones de países empobrecidos, de acción humanitaria en países en situación de emergencia y de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en las localidades socias del Fons en la Comunitat. Actualmente, forman parte del Fons Valencià per la Solidaritat 153 entidades locales socias, 145 ayuntamientos y 8 mancomunidades.

El Fons Valencià es un agente único de cooperación en la Comunitat Valenciana, puesto que facilita y complementa la realización de políticas de cooperación internacional municipalista directa a los ayuntamientos mediante un equipo técnico especializado, y con múltiples beneficios. Los ayuntamientos -independientemente de su medida poblacional- ejecutan mediante el Fons Valencià proyectos de gran impacto -siguiendo todo el ciclo de vida del proyecto y de manera participativa- que de manera individual no sería posible realizar. Por otro lado, los ayuntamientos y las mancomunidades solo tienen posibilidad de llevar a cabo la modalidad de cooperación técnica a través del Fons, puesto que es la única entidad que lo ejecuta. Así mismo, las entidades locales miembros del Fons tienen a su disposición proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, los cuales se adaptan a la singularidad de cada localidad.