Salelles II i Vicent, a una victòria de ser semifinalistes de l'Individual

Salelles II d'Oliva i Vicent de Xeraco són els jugadors de la Safor que disputen la lligueta de quarts de final del Campionat Individual de raspall professional 2025. Els dos restos tenen el màxim d'opcions de ser semifinalistes i, de fet, es classificaràn entre els quatre millors del campionat si triomfen en la tercera i última partida de la lligueta de quarts.

Tant l'oliver com el xeraquer han de guanyar els encontres del cap de setmana per a sumar dos victòries i passar a la següent eliminatòria. Els dos compten amb un triomf i una derrota en les dos primeres partides.

Vicent de Xeraco / Fedpival / Pilota Pro

Salelles II juga contra Marrahí, que ja no té possibilitats, dissabte, 31 de maig, al Trinquet de Bellreguard, mentre que Vicent ho farà contra Murcianet, que busca el mateix objectiu, al Trinquet Rovellet de Dénia diumenge, 1 de juny.

Per una altra banda, el Campionat Individual de raspall professional també es juga al Trinquet Ciscar de Piles. Serà este divendres, 30 de maig, amb la partida, també de la lligueta de 1/4 de final, entre Iván, ja classificat per a semifinals, i Moltó, que està obligat a guanyar i a esperar la derrota de Salelles II per a ser semifinalista.

A banda de les partides del campionat, el Trinquet de Bellreguard anuncia per al dissabte, 31 de maig, dos partides. A les 17 hores, Vicent i Cris contra Marín i Rafa i, a continuació, Ximo i Bossio vs Ramón i Néstor.