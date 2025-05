Els Premis Sambori, preludi de la Trobada d'Escoles en Valencià de Gandia

El jardí de la Casa de la Marquesa es va omplir dijous durant el lliurament del Premi Sambori 2025 de la Safor-Valldigna. Este acte obri la programació central de la Trobada d'Escoles en Valencià que es celebrará a la capital de la Safor este dissabte, 31 de maig.

L'acte, organizat per la Fundació Sambori, amb la col·laboració d’Escola Valenciana i la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Gandia, va adreçat a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, FP Bàsica, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

La primera tinenta d’Alcaldia i regidora en funcions d’Educació, Alícia Izquierdo, va donar la benvinguda a l’alumnat premiat, a les seues famílies i professors. "Amb les vostres històries, heu aconseguit que el nostre Premi Sambori siga la llavor que fa créixer la nostra llengua, que la manté ben viva i arrelada a les aules. Heu fet de la creativitat i la imaginació una eina poderosa per dignificar el valencià, per demostrar que és capaç de tot: de contar, de somiar i de transformar".

Izquierdo va lamentar "l’abandonament i persecució de la Generalitat al valencià", com demostren actuacions recents com la consulta sobre la llengua base en l’ensenyament o els atacs dels seus socis a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. "I el lema d’enguany de les Trobades d’Escoles en Valencià no podria expressar millor un desig col·lectiu: “En valencià, lliures i amb orgull”. Perquè parlar la nostra llengua és un acte de llibertat i de dignitat. És un gest de resistència i de fermesa davant d’aquells que volen silenciar-la".