A qué viene el influencer "Niñato" la próxima semana a Gandia

Anthony Ibáñez, conocido en las redes sociales como "Niñato" será el ponente partícipe de la charla “Mi cicatriz ya no llora”, que se celebrará el próximo 4 de junio, en el Teatro Serrano de Gandia. En el acto el influencer tratará los problemas derivados del malestar emocional y sicológico de la juventud.

Esta iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Programa Parlem, integrada dentro de la estrategia Avant Gandia. Buscando tratar de ofrecer atención psicológica gratuita a la par que anónima, a los jóvenes en una franja de edad de entre 12 a 22 años, además de dejar la posibilidad de extender dichos servicios a las personas de hasta 30 años de edad. Este encuentro tiene como objetivo principal la prevención del malestar emocional, además de abordar los problemas sicológicos que más afectan a la juventud.

Dada la gran demanda del acto por parte de los diversos centros educativos, el evento se celebrará en dos sesiones distintas. La primera tendrá inicio a las 10:30 horas, mientras que la segunda comenzará a las 12 del mediodía, con entrada libre hasta llenar el aforo del recinto.

De esta manera, y en dos sesiones, donde han sido invitados alumnos de cuarto de ESO de los centros escolares públicos y concertados de la ciudad, "Niñato" abordará su experiencia personal con la ansiedad, cómo superó la situación e incidirá en la importancia de la atención a los problemas de salud mental en la juventud.

Cabe destacar que este influencer se ha consolidado como una de las voces más disruptivas y con mayor alcance en temas vinculados a la salud mental en redes sociales, teniendo más de dos millones de seguidores en TikTok. Destaca por su forma de abordar las temáticas de bienestar emocional, conjuntamente con su capacidad de conectar con los jóvenes.

Aparte de su contenido en redes sociales, Anthony Ibáñez ha publicado cuatro libros: ‘Mi cicatriz ya no llora’, ‘Entre todos me acabaréis matando’, ‘Querida Ansiedad’ y ‘Este segundo no nos lo quita nadie’.