Vicent Talens Montilla deja la UE Tavernes tras diez temporadas y fichará por el CF Gandia

Vicent Talens Montilla deja la UE Tavernes de la Lliga À Punt Comunitat tras una década como "roget". El futbolista, natural de Xeraco pero vallero de adopción, ha calado hondo en club de la Valldigna hasta el punto que la entidad le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales: "has sido mucho más que un jugador. Has sido un ejemplo de compromiso, humildad y calidad, tanto dentro como fuera del campo. Has ayudado a hacer grande a este equipo y tu nombre quedará ligado para siempre a la historia de la UE Tavernes. Has sido pilar, referente y ejemplo para todos. Y, sobre todo, una gran persona. Te hemos visto crecer y ahora te vemos marcharte con la cabeza alta y el corazón lleno de orgullo".

La UE Tavernes también se dirige a Talens en plan familiar: "sabemos que tu legado no termina aquí y tus hijos, Leo y Matt, tienen ante sí un gran ejemplo, dentro del campo y fuera. Y seguro que, como tú, llevarán siempre a la UE Tavernes en el corazón. Estamos esperando con ganas verles jugar en nuestro club. Te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, y recuerda, la UE Tavernes siempre será tu casa".

El propio centrocampista (interior derecho) ha comentado en sus redes que "después de 10 años defendiendo los colores del UE Tavernes ha llegado el momento de cambiar de aires. No ha sido una decisión fácil, pero siento que es el paso que necesito. Gracias de todo corazón al club, a los compañeros y a la afición de la UE Tavernes. Aquí he crecido como jugador y, sobre todo, como persona. Siempre llevaré el Tavernes dentro del corazón».

Vicent Talens fichará por el CF Gandia que competirá en Primera FFCV. Se trata de un jugador polivalente que puede actuar en varias posiciones y muy disciplinado en todos los conceptos. En el equipo vallero ha sido casi siempre titular, menos este último año en el que las lesiones no le han permitido exhibir su mejor versión.