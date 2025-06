Mónica Oltra: "Por la memoria de mi padre, a mí la dana no me hubiese pillado en el Ventorro"

A Mónica Oltra le gusta hablar, le encanta la política y disfruta en un escenario de debate social sin temor a lo que le puedan preguntar. Lo ha demostrado esta tarde en Gandia, donde la exvicepresidenta del Consell y destacada representante de Compromís ha vuelto a emerger a la vida pública pronunciando una conferencia sobre el concepto de la desobediencia civil en un acto convocado por la Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor.

Oltra, que está a la espera de juicio por su papel en el caso de los abusos a una menor tutelada por la Generalitat, centró su intervención en el auge del fascismo en España y en el mundo, un fenómeno al que llamó a hacer frente y combatir, pero, animada por las preguntas de los asistentes, no eludió referirse a asuntos más cercanos. ¿Qué hubiera hecho usted en la dana?, fue la última cuestión que una mujer le formuló. Y ahí no se mordió la lengua. La exvicepresidenta no desaprovechó la ocasión, recordó que el Consell del que formó parte ya gestionó una dana similar, la de la Vega Baja, en la que perecieron cinco personas, y entonces recordó que «desde el día anterior» a las lluvias torrenciales los responsables de la Generalitat ya se habían movilizado. Y remató con el esperado dardo a Carlos Mazón. «Yo lo que le puedo decir es que, por la memoria de mi padre, a mí la dana no me hubiese pillado en el Ventorro».

Mónica Oltra, junto a Alfredo Cortell, en un momento de la conferencia. / Levante-EMV

Oltra conectó con la audiencia rápidamente. Señaló hacia su brazo, mostrando la piel de gallina, al referirse al «genocidio» que se está produciendo en Gaza, y tras señalar que esa masacre «no la puedo soportar», advirtió que las consecuencias de no detener tanta atrocidad entre población civil «las llevaremos siempre en nuestra conciencia colectiva».

Aprovechando ese papel de maestra de ceremonias, en otro momento de su intervención se dirigió claramente hacia los partidos progresistas, y a los ciudadanos en general, llamando a combatir un fascismo que «está cerca», «es insaciable» y que, según dijo, no parará hasta «liquidar la democracia». «Los partidos tienen que marcar una agenda que ahora está en manos del fascismo», indicó. E inmediatamente trasladó esa responsabilidad al conjunto de los ciudadanos. Mónica Oltra llamó a no callar. «Estamos en el momento de contestar frente a las consignas fascistas», porque, según dijo, quienes defienden esa ideología autoritaria «buscan provocar un silencio que en la mayoría de ocasiones consiguen. Saben que, silencio a silencio, van consiguiendo su objetivo».

Consciente de su situación judicial que la ha apartado momentáneamente de la política, acusada por organizaciones de extrema derecha y con decisiones de los jueces que han sido muy cuestionadas, Oltra evitó entrar en ese terreno, si bien dijo que habría que actuar para que se cumpla el precepto constitucional de que «la justicia emana del pueblo». Solo cuando uno de los asistentes le confesó que el funcionamiento de la justicia le daba miedo, Oltra respondió con una sentida expresión: «¡A mí me lo vas a contar!», le espetó, sin decir una palabra más.

Irónica, animada, aplaudida, incluso dicharachera, el escenario, con mayoría de cargos y simpatizantes de Compromís, le resultó cómodo, pero ni aun así se refirió, y tampoco nadie le preguntó, por su futuro político que, si sale airosa del juicio que le espera, muchos ven nuevamente en las listas electorales de Compromís.