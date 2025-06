Puri Naya: "Cuando entras en el Levante UD enseguida sientes que formas parte de algo grande"

Puri Naya Gironés es Directora de Comunicación y Relaciones Externas del Levante UD. Saforense de Xeresa, la periodista es una de las tres personas de la comarca (junto al futbolista Carlos Espí y al miembro del Consejo de Administración, David Gómez, ambos de Tavernes de la Valldigna) que forman parte de la entidad deportiva que está en boca de todos con su regreso a la 1ª División del fútbol español como campeón de liga en segunda.

Enhorabuena como miembro del Levante UD por el ascenso (retorno) del primer equipo masculino a Primera División y por ser campeones de la Liga Hypermotion. ¿Cómo se encuentra? feliz, supongo, ¿satisfecha…?

Muchas gracias. Feliz, emocionada y también agradecida. Ha sido una temporada muy intensa, de mucho trabajo, pero poder culminarla así es una recompensa enorme. El día del ascenso pensaba que iba a vivir lo más bonito, pero cuando llegamos a València y recorrimos sus calles, arropados por el cariño de la gente, y después en el Ciutat de València, fue todavía mejor. El Levante UD se lo merecía. Como dijo el CEO, José Danvila, en una entrevista en este diario, "el fútbol nos la debía y nos la devolvió".

El ascenso siempre es un hecho histórico. ¿Se siente partícipe?

Es imposible no sentirte parte de esto. Cuando se consigue, te abraza cada uno de los miembros del club, no solo jugadores y técnicos sino las personas que tienes a tu alrededor, y te transmiten agradecimiento, así que en ese momento claro que te sientes partícipe. Desde la humildad, me siento parte de un equipo humano que lo ha dado todo. No te voy a mentir, ha sido una de las etapas profesionales más duras de mi vida, es un trabajo muy intenso ya de por sí, y además hemos tenido que afrontar muchísimas dificultades en el ámbito de la gestión, con menos recursos y menos personas. En mi caso, desde el área de Comunicación y Relaciones Externas, hemos trabajado con ilusión, prácticamente sin horarios, con muchísima pasión. No sé si eso habrá servido de algo, pero me emociona pensar que quizás hemos sumado a lo que se ha conseguido.

Puri Naya, con el presidente, Pablo Sánchez, y el presidente de honor, Francisco Fenollosa / Levante UD

El éxito del Levante UD lo ha protagonizado también la afición. ¿Qué le puede decir a tantos y tantas "granotes"?

Gracias no es suficiente porque a mí la afición me ha enseñado mucho. El contacto diario con ellos: peñas, Levante Fans, Delegación… ha hecho que conozca más lo que supone y significa ser del Levante UD. En lo deportivo, la afición ha estado a la altura en cada momento: en casa, en los viajes, en las buenas y en las malas. Nos ha empujado siempre y sin ese apoyo constante, este ascenso no habría sido posible. Tengo contacto con muchísimos aficionados que me escriben, me dicen cómo se siente, me preguntan… cómo lo viven es algo extraordinario.

¿Cómo ha vivido desde su posición la presión que tiene el Levante UD como entidad histórica de la ciudad de València?

Con responsabilidad y con mucha entrega. Sabíamos lo que había en juego y que teníamos que estar a la altura. Ha habido momentos de presión, sí, pero me he sentido muy apoyada por la consejera y portavoz, Maribel Vilaplana, por la dirección general, Pedro Saiz, por el consejero delegado, José Danvila y por el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez. Todo ellos me transmiten su confianza y me hacen creer que soy capaz de todo en este trabajo. Después, el equipo profesional y humano que tengo a mi lado es extraordinario, por lo que todo se lleva mejor. He intentado estar, ayudar, coordinar y dar siempre lo mejor de mí.

¿Qué cree que le espera a toda la "familia" del Levante UD la próxima temporada en la élite del fútbol nacional?

A los que estamos dentro, mucho trabajo. Volvemos a una categoría donde hay que estar preparados en todos los sentidos. Debemos seguir creciendo como club, siendo siempre sostenibles, con paso firme, humildad, y sobre todo, sin perder nuestra esencia. El Levante UD es especial en muchas cosas y hay una conexión entre todos los que somos de este club.

¿Y a usted, particularmente, desde su cargo de directora de Comunicación y Relaciones Externas?

Pues seguiré como hasta ahora, con los pies en el suelo y dejándome la piel. Intentando que todo lo que hacemos tenga sentido y llegue a quien tiene que llegar. Atiendo a varios públicos: medios de comunicación, comité de dirección (del que formo parte), consejo de administración, consejo consultivo, plantillas y cuerpos técnicos, empleados (pues también llevamos la comunicación interna), patrocinadores, afición, peñas, seguidores, simpatizantes… a todos ellos hay que dirigirse, hay que contarles algo que les interese y que les genere un apego mayor al escudo y a la marca, por lo que trabajo en ello cada día. También es parte de mi trabajo representar al Levante UD, dar visibilidad a todo lo que se mueve dentro del club y cuidar de la imagen de esta institución, que es una responsabilidad que asumo con orgullo. Aquí enseguida sientes que no es una empresa al uso, que formas parte de algo más grande.

¿Qué añadiría a todo lo dicho?

El ascenso y ganar la liga han sido un regalo para toda la afición que lo pasó mal en 2022 y sufrió un terrible golpe en 2023. Y también para todas esas personas que, desde hace meses, vienen sufriendo situaciones trágicas como el incendio de Campanar o la DANA. El míster lo dijo y yo lo repito: ojalá que hayan vivido todo esto con mucha alegría. Al final, el fútbol, y el deporte en general, tiene esa magia: nos une, nos emociona y nos levanta. "El fútbol es lo más importante de lo menos importante". Como profesional y como persona, es un privilegio vivirlo así.