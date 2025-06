Otra decisión de la Generalitat que causa sorpresa y estupor en el Gobierno de Gandia

Tres veces ha denegado la Generalitat Valenciana la ayuda solicitada por el Ayuntamiento de Gandia y la Fundación de la Colegiata de esta ciudad para las obras de restauración del campanario de este templo que ya han concluido en su parte exterior, pero que aún siguen en el interior de la monumental torre.

Se trata de una promesa incumplida que ya está causando estupor en el Gobierno de Gandia, aunque la consigna sigue siendo intentar convencer a los responsables de la Generalitat para que esta administración aporte un dinero que ya ha sido adelantado por el ayuntamiento con el fin de no retrasar la obra que se está ejecutando.

El último golpe es de este pasado lunes, 2 de junio, por una orden del departamento de Presidencia de la Generalita que firma el director general de Administración Local. En esa resolución dirigida a conceder subvenciones para la restauración de patrimonio histórico solicitadas por entidades locales valencianas, la Colegiata ha quedado en blanco. El Ayuntamiento de Gandia, promotor de la restauración del campanario, pidió los 150.000 euros que se habían comprometido, incluso en boca del presidente Carlos Mazón durante una visita a ese monumento que tuvo lugar el año pasado.

El motivo para denegarla es el mismo que en anteriores ocasiones. El Consell puntúa al máximo el hecho de que el campanario sea, junto al resto del monumento, un Bien de Interés Cultural de primer nivel, pero descuenta muchos puntos porque el Ayuntamiento de Gandia tiene un presupuesto de más de 15 millones de euros.

Esta negativa es la segunda que se produce en poco tiempo, y la tercera si se suma a la que también pidió la Fundación de la Colegiata de Gandia, que ni siquiera entró en valoración porque ese organismo no remitió un complemento a la documentación incluida en el expediente.

El resultado es que, pese a las promesas del presidente de la Generalitat y pese a las palabras de los dirigentes del PP, tanto a nivel local como autonómico, desde que se produjo el cambio político en el Consell autonómico la aportación de la Generalitat al proceso de restauración del templo gótico gandiense, uno de los más notables de la Comunitat Valenciana, es cero.

En el ayuntamiento hay sorpresa por este tercer «no» de la Generalitat, dado que, más allá de las puntuaciones establecidas en la orden para distribuir el dinero, se esperaba una acción directa del presidente Mazón para participar en el proyecto de obras.

En no pocas ocasiones tanto la concejala delegada de Patrimonio, Alícia Izquierdo, como el mismo alcalde gandiense, José Manuel Prieto, han reprochado esa actitud. La última vez, el jueves de la pasada semana en una respuesta del alcalde preguntas del portavoz popular Víctor Soler. Ahí Prieto aprovechó para pronunciar una relación de actuaciones que Mazón había prometido en Gandia y que todavía no se han visto. Entre ellas estaban los 150.000 euros que siguen sin llegar y que, a estas alturas, no parece que se vayan a transferir antes de que la obra quede definitivamente conclusa.

Si todo acaba así, los casi ochocientos mil euros de esta importante actuación patrimonial habrá corrido a cargo exclusivamente del Ayuntamiento de Gandia y de la Diputación de València, las dos administraciones que sí han cumplido sus compromisos.

El Castell del Rebollet y la Torre de Alfauir sí consiguen su partida

Dinero para patrimonio hay poco en comparación a las auténticas necesidades que entidades públicas y privadas manifiestan para poder mantener en las mínimas condiciones elementos históricos que, en muchos casos, son de gran importancia. De hecho, la mayoría de las peticiones para recibir ayuda se dirigen a Bienes de Interés Cultural o Bienes de Relevancia Local.

En esta misma orden de la Generalitat la comarca de la Safor no sale muy agraciada. Más allá de la denegación a la Colegiata de Gandia, también se queda sin dinero la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Almiserà porque entró en el registro superado ya el plazo fijado.

La Torre de Alfauir. / Levante-EMV

Los que sí reciben son los ayuntamientos de la Font d’en Carròs y de Alfauir. El primero para seguir con su ambicioso y larguísimo proceso de restauración del Castell del Rebollet, uno de los elementos patrimoniales más importantes de la comarca de la Safor, feudo no solo de aquel almirante, Francesc Carròs, a las órdenes de Jaume I, sino también el lugar en el que, durante siglos, se veneró la imagen de la Mare de Déu del Rebollet, patrona de Oliva, que fue trasladada al convento de esta localidad tras uno de los muchos terremotos que sacudieron la zona.

La Font d’en Carròs ha invertido cientos de miles de euros en los últimos años para rescatar la historia del castillo e ir abriendo cada vez más espacios a la visita. En este caso, recibe los 150.000 euros para consolidar la barbacana.

En el caso de Alfauir, los 52.804 euros de ayuda se destinan a la sustitución de la cubierta de la Torre, un elemento antiquísimo situado en pleno casco urbano de esta pequeña localidad.