Bellreguard acull la final de l'Individual sense representació saforenca

La final del Campionat Individual de raspall professional ja té noms propis i cap d'ells de la Safor. Vicent de Xeraco i Salelles II d'Oliva aspiraven a protagonitzar una final saforenca, però no ha pogut ser. El somni d'una partida pel títol entre pilotaris de la comarca no s'ha pogut fer realitat.

Vicent va perdre divendres passat al Trinquet del Genovés per 25-05 contra Iván. El d’Ontinyent continua demostrant un any més que no pensa rendir-se fins a alçar el títol i de moment ha tornat a complir amb les expectatives. El seu nivell ho ha fet batre a rivals com Marrahí, Moltó i Salelles en quarts de final i en semifinals a un Vicent que no va poder fer-li front en els primers jocs, però que va acabar posant-li molta resistència en el tram final.

Dissabte a la Llosa de Ranes era l'oliver Salelles II el que perdia davant Tonet IV del Genovés. El nº1 i vigent campió jugarà la final de l'Individual després que Salelles II no haja pogut acabar la partida perquè es trobava indispost. El del Genovés repetirà la final de l'any passat davant Iván.

La final si que tindrà un motiu saforenc i és que es disputa al Trinquet Municipal de Bellreguard, que gestiona l'empresa El Zurdo. és este diumenge que ve, dia 15 de juny, a les 11.15 hores.