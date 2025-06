Segundo día de cierre de playas en la Safor

Por segundo día consecutivo un largo de costa de 16 kilómetros que va desde un tramo de la playa Nord de Gandia hasta las de Oliva, permanecen cerradas preventivamente debido a un extraño vertido del que todavía no se conoce si resulta tóxico.

Como informaba ayer Levante-EMV, esa sustancia se ha ido depositando en la arena, en forma de granos de arroz, y todo apunta a que se esparció, arrastrada por las corrientes, a lo largo de kilómetros. El hecho de que no se conozca ni el origen ni la naturaleza obliga a tomar la máxima precaución y a evitar que las personas entren en contacto con ese elemento hasta que se determine que, o bien no es tóxico, o bien el mar lo ha diluido totalmente y no genera ningún peligro.

La bandera roja en una de las playas cerradas por el vertido detectado en la arena y el agua. / Natxo Francés

Los alcaldes de Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva siguen pendientes de los análisis. Los técnicos señalaron este lunes que es posible que esos trabajos se prolonguen durante 48 horas, de manera que sería mañana miércoles cuando se darían a conocer los resultados y se darían nuevas instrucciones. Aun así, las autoridades locales reclaman la máxima celeridad, dado que en pleno junio, y con temperaturas que ya se aproximan a los 30 grados, la afluencia de visitantes a las playas es alta.

Esta situación es insólita. Nunca hasta ahora, en temporada ya veraniega, se había cerrado una franja tan larga de playa en esta comarca, y menos aún que afectara a siete términos municipales que son, todos ellos, destinos de primer orden para los bañistas.

A partir de las 11 de esta mañana los servicios de vigilancia y socorrismo que ya están operativos izarán la bandera roja, de prohibición de tomar el baño, pero también las policías locales colaborarán en informar a los usuarios para que tampoco entren en la zona de la arena.

Según indica Capitanía Marítima, tras recibir la alerta se pudo comprobar que el vertido se localizaba en aguas portuarias, por lo que se informó a la Autoridad Portuaria de Valencia, que confirmó la presencia, si bien con una mayor concentración en la zona de la desembocadura del Serpis, situada en Gandia, lo que podría sugerir un origen "tierra adentro". Por ese "tierra adentro" se entiende un corto tramo final del Serpis, prácticamente desde la depuradora comarcal de la Safor-Sur, situada a poco más de un kilómetro del mar, porque desde hace muchos días el cauce del Serpis está completamente seco.

Capitanía Marítima continuará monitorizando la zona, con los medios de Salvamento Marítimo, para evaluar la extensión y detectar nuevos puntos de la costa que pudieran resultar afectadas.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que agentes del Seprona han recogido muestras del material y lo han enviado a analizar para determinar si el producto es perjudicial. En caso positivo, abrirán una investigación para comprobar su procedencia. Los técnicos que sí han podido analizar visualmente y mediate el tacto esa sustancia descartan la naturaleza biológica y apuntan a que se trate de algún tipo de aceite o sustancia oleica que, en contacto con el agua del mar, se ha solidificado y que rápidamente se deshace entre los dedos.

Por su parte, desde la Conselleria de Medio Ambiente han señalado que este departamento está colaborando y tomando muestras de agua desde Gandia norte hasta la primera playa de Oliva. Agentes medioambientales de la Safor han recogido muestras del vertido, que presenta forma de "bolitas", que se han llevado a analizar y se está a la espera de resultados.

Por parte de todos los ayuntamientos afectados se han tomado medidas de información para evitar riesgos. En la mayoría se han emitido informaciones vía redes sociales, pero también se han colocado carteles en las playas, e incluso cintas de policía para que nadie supere la línea del paseo marítimo y se meta en la arena.

En Oliva, tras las indicaciones del 112, se ha acordado el cierre preventivo de acceso a playas y natación, instando a la población a no entrar hasta nuevo aviso.

En el caso de Gandia, la zona acotada, de apenas 150 metros situada al norte del espigón portuario, se señaliza mediante la bandera roja, con información extra por parte de los socorristas. El resto de la playa Nord está perfectamente limpia y los usuarios pueden acceder a la arena y al agua sin ningún problema.

En Xeraco el ayuntamiento ha advertido que no se ha detectado la presencia de ese vertido y el agua y la arena están limpias, pero las autoridades estarán pendientes por si surge algún problema. En ese caso, se advertiría inmediatamente a los usuarios de la playa.