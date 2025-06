La Trobada Mancomunitat de Municipis de la Safor 2025 ompli Vilallonga de pilota

Vilallonga va celebrar el passat dissabte la Trobada Mancomunitat de Municipis de la Safor 2025 d'escoles de pilota, amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Club Pilota Valenciana Vilallonga.

Un total de 26 equips de 8 escoles de diferents comarques de València i Alacant es donaren cita al carrer dels Vells del municipi per gaudir d’un matí practicant el nostre esport.

Més de 80 xiquets i xiquetes dels clubs i escoles de Bellreguard, la Font d'en Carròs, Oliva, Quatretonda, Rafelguaraf, el Genovés i el Verger, a més de l’escola amfitriona, Vilallonga, es distribuïren en les tres canxes habilitades des de les 9:00 hores, quan va començar l’activitat.

Les xiquetes i els xiquets van ser protagonistes de la Trobada / Mancomunitat de la Safor

Un dels moments més destacats de la Trobada Mancomunitat de la Safor, centrada en les categories querubí, prebenjamí, benjamí i aleví, es va donar a mig matí, amb la foto de grup i el lliurament de detalls a tots els xiquets i xiquetes participants.

La Trobada va comptar amb la presència del president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Voro Femenia, en companyia del vicepresident Adrián Vila; l’alcalde de Vilallonga, Juan José Sanchis, al costat del regidor d’Esports, Jordi Ribes; la vicepresidenta de la FPV Elena Gómez i la jugadora professional de raspall de la Safor, Júlia Andrada Alberola.

Per a Voro Femenia, "en la Mancomunitat de Municipis de la Safor fa 30 anys que apostem per la pilota valenciana, que fem el trofeu Mancomunitat de la Safor de pilota i ara fa dos anys que estem donant suport a les escoles de pilota. Cal invertir en la base i la pilota compta amb el suport de la Mancomunitat".

En paraules de Juan José Sanchis, "estem molt contents i agraïts tant a la Federació de Pilota Valenciana com a la Mancomunitat per haver triat Vilallonga com a seu de la trobada de raspall. La nostra escola està en creixement i fa 10 anys que vam millorar el carrer i ja s’ha quedat xicotet, i ens agradaria fer altres instal·lacions en la localitat".

Els més menuts van gaudir de la jornada / Mancomunitat de la Safor

Segons Elena Gómez, "en aquesta trobada comptem amb la participació de xiquets i xiquetes de les categories d’iniciació, que són el futur del nostre esport. Des de la Federació de Pilota Valenciana volem agrair a Vilallonga el fet d’acollir aquesta Trobada i a la Mancomunitat de la Safor el seu suport".

Per últim, la jugadora professional de Tavernes de la Valldigna, Júlia Andrada Alberola, present a la Trobada va recordar els seus inicis a la pilota: "De menuda era molt emotiu anar a trobades, ja que en el meu club jo era l’única xica i en les trobades coneixia a altres xiquetes que també jugaven a pilota. Ara cada volta hi ha més participació femenina i això significa que la pilota i en concret la pilota femenina va a més".