Última hora: No hay riesgo y abren las playas de la Safor

Alegría en los siete ayuntamientos de la Safor que durante casi dos días ha tenido que cerrar total o parcialmente sus playas debido a un extraño vertido que se esparció desde la noche del domingo entre Gandia y Oliva.

Este mediodía, después de una larga espera, la Conselleria de Medio Ambiente ha notificado a los ayuntamientos de Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva que el agua es apta para el baño. Rápidamente algunos de esos municipios lo han trasladado a través de sus redes sociales y proceden a retirar los carteles, cintas, banderas rojas y otras indicaciones que han estado durante todo el día del lunes y media jornada de este martes.

Según señalan los informes de la Generalitat, el vertido no es un hidrocarburo y tampoco presenta toxicidad, de manera que su contacto con la piel no presenta riesgos para las personas. En cualquier caso, resulta conveniente evitar el producto si se encuentra en la arena o flotando en el agua.

El informe de la Generalitat es preliminar y seguirá con nuevos análisis y resultados, dado que, más allá de saber que no es peligroso, todavía se desconoce qué producto son esos granos de arroz blancos que han mantenido en vilo a siete ayuntamientos y a sus playas cerradas.

Durante el día de hoy la realidad es que ya han sido muchos los vecinos que le daban poca importancia al cierre de las playas y a los peligros que podía acarrear esa todavía misteriosa sustancia. Decenas de personas, como ha podido comprobar este periódico, han acudido a la playa, se han situado sobre la arena, han tomado y sol y se han bañado, haciendo caso omiso a las recomendaciones.

Solo en algunos casos los equipos de socorrismo, e incluso de la Policía Local, advertían de la prohibición y solicitaban, sin que se hayan producido incidentes, que abandonaran el lugar, y mucho menos que entraran en el agua, hasta nuevo aviso.

El anuncio del Ayuntamiento de Miramar / Levante-EMV

Después de conocer la autorización para permitir el baño en las playas, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Gandia, Balbina Sendra, ha informado que, una vez conocido el informe de la Consellería de Medio Ambiente sobre los restos aparecidos "en algún pequeño tramo de playa del término municipal", se comunica que no existe ningún riesgo para las personas que quieran tomar el baño. “El informe es claro y no deja lugar a dudas: el material aparecido en los últimos días no es tóxico y no puede afectar las personas, por lo cual la totalidad de la playa vuelve a ser apta al baño", ha declarado.

Por su parte, la concejala de Seguridad, Lydia Morant, ha comunicado que la vuelta a la normalidad "es total" y ha querido agradecer a vecinos y turistas el comportamiento ejemplar durante este incidente.