Un incidente ensombrece el plan de eliminación de jabalís en Oliva

Un trabajador del Ayuntamiento de Oliva y otras dos personas, todas ellas responsables del dispositivo puesto en marcha por este consistorio para la captura y sacrificio de jabalís en el término municipal, han presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de esta localidad contra Enrique San Onofre, presidente de la sociedad de cazadores local, y también contra otro miembro de esta entidad, a los que acusan de una extraña retención ilegal ocurrida en la noche de este pasado domingo en un camino de la partida del Xiricull.

Los tres denunciantes cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Oliva, que ha considerado del todo inapropiada la actitud de los dos cazadores, obligando a la intervención de la Policía Local para evitar que las cosas fueran a más. Tanto la alcaldesa de la localidad, Yolanda Pastor, como el concejal de Agricultura, Enrique Parra, han respaldado la formulación de la denuncia.

Jabalís abatidos en una operación de caza en un municipio de la Safor. / Levante-EMV

Todo ocurrió entre las 11 y las 12 de la noche de este domingo cuando el trabajador municipal y otras dos personas acudieron a una de las jaulas instaladas en la partida del Xiricull diseñadas para capturar a los cerdos salvajes que tanto daño están causando en la agricultura local. Tras detectar la presencia de 13 animales en su interior, cerraron el dispositivo y procedieron, como así establece el protocolo firmado con la Conselleria de Medio Ambiente, a sacrificarlos mediante el uso de una escopeta. La persona que lleva a cabo los disparos tiene el permiso para hacerlo, y siempre pensando en el mínimo sufrimiento de los animales.

Concluida la operación, cargaron los cuerpos de los jabalís al vehículo de la empresa contratada para esas operaciones y salieron del lugar. Fue en ese momento cuando se toparon de frente, en un camino privado, con el coche conducido por un socio del club de cazadores en el que también iba el presidente. Según se relata en la denuncia, ahí se generó una trifulca, con enfrentamiento verbal, y, lo peor de todo es que los cazadores impidieron el paso de la furgoneta durante cuarenta minutos, bloqueando con su coche el camino rural. En ese tiempo el trabajador municipal, un capataz agrícola, se vio obligado a llamar a la Policía Local para que se personara en el lugar. Cuando la patrulla llegó, los cazadores retiraron su vehículo y los miembros del dispositivo de captura de cerdos salvajes pudo seguir su camino. En esa misma noche, y en distintas jaulas repartidas por el término, se capturaron y sacrificaron 59 jabalís, según ha informado el Ayuntamiento de Oliva.

"Fuimos a ver si eran furtivos"

La versión de Enrique San Onofre es completamente diferente a la ofrecida por los denunciantes y asegura que "en ningún momento" retuvieron a las personas del operativo municipal de captura de jabalís. En declaraciones a este periódico, el presidente del Club de Cazadores de Oliva asegura que a esas horas de la noche acudió con otro socio tras tener conocimiento de que alguien se encontraba sacrificando a los animales sin que nadie le hubiese advertido. "El protocolo firmado por el ayuntamiento, la Generalitat y nuestro club obliga a que nosotros supervisemos esa operación", indica San Onofre, quien añade que el presunto bloqueo del vehículo municipal no fue tal. "Íbamos por un camino estrecho y nos encontramos cara a cara", de manera que los dos no podían pasar. El presidente de los cazadores sí reconoce que cuando se produjo el encuentro se inició una trifulca verbal que duró largo rato, pero que ellos solo acudieron a comprobar "si eran furtivos".

Según San Onofre, incluso él mismo trasladó su felicitación por el éxito de haber capturado y sacrificado a los 13 jabalís, pero insistió en que tienen la obligación de informarle previamente para que pueda acudir al lugar y comprobar cómo se hace.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que el presidente del Club de Cazadores no pudo ser localizado esa noche porque en el lugar donde está la jaula y sus inmediaciones no hay cobertura de telefonía móvil. En los otros lugares donde también hay jaulas y se acudió esa misma noche, en un operativo que concluyó ya de madrugada, se llamó a San Onofre, pero entonces ya no contestó.

En el fondo de todo este enfrentamiento figura también el hecho de que el Ayuntamiento de Oliva esté tramitando la retirada de más de quinientas hectáreas de monte público del coto de caza de esta localidad, algo a lo que el Club de Cazadores se opone. El concejal de Agricultura olivense, Enrique Parra, ha señalado que ha pedido la mediación de la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, para que la entidad local no ponga obstáculos a este convenio con la Generalitat.

En todo este ambiente, el Ayuntamiento de Oliva constata los enormes daños que están causando los jabalís en la agricultura local y la desesperación que causa entre los propietarios. Cultivos, alteraciones de los terrenos y rotura de gomas del riego por goteo figuran entre las acciones que causan estos animales, a lo que se suma el temor de algunos y los accidentes de tráfico en la que se han visto implicados cuando invaden las calzadas. La carretera de Oliva a Pego o la carretera de Oliva a Piles son lugares de gran siniestralidad, según la propia Dirección General de Tráfico atendiendo a sus datos y estadísticas.