Ambfiteatre puja a l'escenari del Serrano per a celebrar el seu 10é aniversari

Ambfiteatre celebra el seus 10 anys de vida amb l’estrena de l'obra "Desencaixats" al Teatre Serrano de Gandia. La companyia amateur de Gandia, que va nàixer de la mà de Pep Lloret Escrivà, celebra una dècada de vida artística amb l’estrena la seua nova obra, de l’autor mallorquí Jaime Pujol.

La representació està programada per al diumenge 15 de juny a les 19:00 hores en el Teatre Serrano de Gandia i les entrades ja estan a la venda.

En aquesta comèdia, divertits i curiosos fets portaran a una còmica contrarietat en el camerino d'un teatre on una inoportuna malaltia sorprendrà a un insegur actor que està a punt d’eixir a escena amb la seua companya, una actriu metòdica i gran amant de la seua professió. El conflicte està servit, la sala està plena, el públic està esperant i no sembla que hi haja cap desenllaç lògic per a aquesta situació.

L'obra està protagonitzada per Joana Estruch, Adri Sanz i Sergi Bono. A part de l'elenc també participen Pepa Rovira (traducció lingüística i veu en off), Mariano Lloret (il·luminació i so), Mireia Estruch i Toni Albors (espai escènic) i Rafa Mira (vestuari), tot això sota la direcció de Sergi Bono i Adri Sanz.