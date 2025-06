"Hay que saber sumar, unir, pactar y consensuar gobiernos en un espacio progresista"

¿Qué quiere hacer con el PSPV de la Safor?

Fortalecer la militancia y las agrupaciones y prestar más atención a todos los simpatizantes socialistas de la Safor. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes y crear un proyecto comarcal pera todos los ciudadanos. Todo ello a través de un plan de acción territorial y comarcal que tenga el respaldo de todos.

¿Qué retos asume en el ámbito comarcal?

Como he dicho antes fortalecer la militancia y las agrupaciones. El segundo reto es que debemos ser capaces de establecer nuestras políticas de crecimiento económico que dé respuesta a nuestra sociedad. Y por último y principal la comarca, sus ciudadanos y sus necesidades. Los socialistas tenemos que saber dar respuesta a todas las necesidades de nuestros vecinos, la comarca es un elemento de cohesión territorial y la Mancomunitat un ente público que abarca todo el territorio.

¿Usted es de los de acercarse a Compromís y fortalecer alianzas o de quienes prefieren marcar distancias?

Las mayorías absolutas, a medida que las democracias se consolidan, son difíciles de conseguir. Se establecen las alianzas por bloques ideológicos o con objetivos comunes lo más cercano posible, aunque siempre habrá excepciones. El Pacte del Botànic funcionó, y el progreso a los valencianos se notó, y mucho. Ahora ya no existe. Pero sí, hay que saber sumar, unir, pactar y consensuar gobiernos dentro de un espacio progresista. En el marco de las formaciones progresistas, con el distanciamiento quien pierde son los ciudadanos. Y una cosa tengo clara, si no haces tu política de gobierno, otros te la harán en contra.

¿Cómo ve a un PP obsesionado con el mensaje de Sánchez dimisión?

El PP siempre es de mensajes cortos e insistentes, y más aún sin fundamento. Siempre ve la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Y tiene muchos sin vista en su partido. Habla de dimisión. El político, además de serlo, debe demostrarlo. Se saben las facturas de hace más de 10 años, las grabaciones de más de 10 años. Y, en cambio, no se sabe de la comida del Ventorro y donde estaba el presidente con sus guardaespaldas y el recorrido del coche durante la tarde de la dana. Lo de Sánchez es provocado por la gente que lo rodea. Lo de Mazón es él el causante como persona directa. ¿Hablamos de dimisión? Supongo que será del señor Mazón. El congreso europeo que se celebró en Valencia creo que lo escondió bastante.

Diana Morant, Robert Raga, Fernández Bielsa... ¿dónde se sitúa usted en el PSPV?

Fácil. Dentro del PSPV. Nuestra secretaria general, por unanimidad, es Diana Morant, nuestra y mi candidata a la Generalitat Valenciana es Diana Morant. En el proceso interno de elección de secretario general provincial me situé al lado de Rober Raga. Carlos Fernández Bielsa ganó. A partir de ahí fue y es nuestro secretario general de la Provincia, de todos y para todos, y hay que trabajar dentro de las directrices que marca el Federal, el Nacional y el Provincial. Somos el PSPV-PSOE, un partido. Y los secretarios generales y sus ejecutivas nos organizan para un fin común: Ganar las elecciones y trabajar para nuestros ciudadanos desde la vía socialista.

Hace dos años se lograron 13 alcaldías en la Safor. ¿Qué objetivo se fija para 2027?

La intención es gobernar en cuantos más pueblos, mejor. La realidad es que hay que intentar gestionar los recursos públicos sobre la mayor parte de ciudadanos. Es más importante gobernar sobre más habitantes que sobre más pueblos. ¿Por qué? De esta manera trasladas tus políticas de gestión pública sobre el mayor número de vecinos. Las gestiones en servicios sociales, educación pública, sanidad, deportes, cultura... todas las actuaciones las enmarcas buscando la mejor calidad de vida a ellos bajo el paraguas de la igualdad, la democracia y transparencia.

Femenia, con Liduvina Gil, su antecesora en la secretaría general del PSPV de la Safor. / Natxo Francés

Mazón también lleva 2 años "gobernando para la Safor". ¿Cómo valora la gestión del presidente?

Por ahora no muy bien. Se está retrasando bastante en los pagos, las publicaciones de las subvenciones cada vez son más tarde. Se ha cargado de un plumazo el Pla Edificant y el Pla Convivint de la Safor. No ejecutan obras que estaban preparadas para contratar, el tema del valenciano en las escuelas, la designación de los profesores en las escuelas. Póngale la nota usted mismo y, si lo prueba, creo que no aprobaría su gestión.

Como presidente de la Mancomunitat, ¿cómo trata el Consell a estos órganos comarcales de prestación de servicios?

El Consell no cree en las mancomunidades, reforman sus leyes y establecen pautas para eliminarlas. La ley de Mancomunidades de 2018 desarrollaba las competencias que las mancomunidades podían ejercer, las detallaba, les daba poder local para poder disponer de un secretario en plantilla y no un acumulado. Ojo, las competencias no eran ni son propias, siempre han sido y son delegaciones de los municipios, de la diputación, Generalitat o Gobierno central. En realidad, continúan trasladándonos sus competencias para que las ejecutemos nosotros, las desarrollemos y ellos nos subvencionan parte de la financiación, nunca el 100 %, por mucho que digan ellos. Siempre tenemos que poner recursos propios los municipios y las mancomunidades para cumplimentar los servicios.

Miembros de la Ejecutiva comarcal del PSPV surgida del Congreso de Bellreguard. / Levante-EMV

¿Repetirá de candidato en l'Alqueria de la Comtessa para ser 34 años alcalde?

Depende de los compañeros y compañeras del municipio. Ganas, ilusión, compromiso, fuerza, siempre hay, pero creo que es un buen momento para iniciar un buen relevo, gente hay y con la misma ilusión para trabajar por su municipio. Creo que todos estamos a lo que diga el partido y los militantes.