Soler: "Gandia no tiene ningún castigo bíblico"

"La idea es abrir un espacio para el análisis". Bajo ese argumento, el PP ha lanzado la iniciativa "Impulsa Gandia" que, en este ecuador de la legislatura, apunta a una serie de actividades dirigidas a la promoción de sus ideas y estrategias de cara a la elaboración del programa local para las elecciones municipales que tendrán lugar en dos años. Al frente de ese empeño, obviamente, se sitúa Víctor Soler, el presidente del partido y portavoz en el ayuntamiento, que este jueves, más allá de las formalidades, ha sido "investido" candidato con el respaldo de altos cargos del Consell, la playa mayor del PP de Gandia y representantes de la sociedad civil de Gandia.

Todo ocurrió en la sede de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia, y fue en una escenografía que buscó la proximidad e implicación del público. Sentados en una butaca, respondiendo a preguntas de una periodista en un ambiente distendido y amable. Allí se reunieron más de trescientas personas para escuchar no solo a Soler, sino a sus destacados acompañantes. Allí estuvo Marian Cano, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Sebastián Hernández, secretario autonómico de Vivienda, y José Vicente Herrera, coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de València. Los intervinientes abordaron las cuestiones de Seguridad, Vivienda y Promoción Económica y, como es evidente en un acto convocado por el PP, defendieron las políticas del Consell de Carlos Mazón y criticaron las que se llevan a cabo desde las instituciones que, ahora o antes, gobernaron los socialistas y Compromís.

"Un movimiento cívico"

Los tres ponentes dieron paso a la intervención más esperada, la del propio Víctor Soler, quien definió "Impulsa Gandia" como "un movimiento cívico" para "situar a Gandia en el camino que le corresponde". Y ahí no ocultó que el cambio que el PP reclama en el ayuntamiento no puede materializarse exclusivamente con el esfuerzo del partido que lidera, sino con la contribución de entidades sociales y ciudadanas. Tras recordar que la ciudad casi siempre ha estado gobernada por los socialistas, "cuarenta años de régimen en un camino equivocado", dicen los populares, Soler apunta que esta ciudad "no tiene ningún castigo bíblico" y por eso animó a los presentes "a aspirar a mucho más" de cara al futuro.

Hernández, Cano, Soler y Herrero, sobre el escenario de Fomento AIC, al término del acto. / Víctor Valls

"Esta ciudad es un poco apática, no va a más y pierde calidad de vida y capitalidad", dice Soler, quien reconoce el escaso margen de maniobra que está en sus manos en este momento para cambiar lo que considera que es un rumbo equivocado. "Nosotros somos oposición en el ayuntamiento y no tenemos la capacidad de crear un proyecto de transformación", de ahí que, en varias ocasiones, lanzara una llamada a la sociedad, para que contribuya a generar el ambiente que Gandia necesita para que el PP llegue a la alcaldía dentro de dos años.

"Con los discursos floridos no se construye esta ciudad en la que se presentan los proyectos tres o cuatro veces y después no se hace nada", dijo el líder del PP en clarísima referencia al alcalde socialista, José Manuel Prieto. En ese punto, Soler ya comenzó a plantear algunos de los aspectos que seguro que figurarán en su programa electoral de 2027. "Abriremos retenes de policía" para mejorar la seguridad, "abriremos una oficina antiokupación de viviendas", e impulsará un proyecto para reactivar el Centro Histórico de Gandia mediante un campus universitario que se ubicaría en el antiguo edificio de Correos. En esas tres propuestas recibió el aplauso de los presentes.

Los asistentes llenaron el salón de la planta baja de Fomento AIC / Víctor Valls

"Ambicionar proyectos nos situará en la vanguardia de la Comunitat Valenciana", insistió Soler, quien puso ejemplos de "falta de gestión" del Gobierno local, como el que durante ocho años no ha permitido sacar la licitación un nuevo sistema de transporte público en una ciudad "con atascos, en la que cuesta aparcar y muchas veces colapsada".

Ya concluyendo su discurso en la jornada de nacimiento de "Impulsa Gandia", Soler pidió la implicación de todos para que Gandia se convierta "en la gran capital entre València y Alicante". "El objetivo de esta iniciativa es traer el futuro al presente y para eso os necesito a todos". Como es habitual en estas grandes citas, al término hubo un animado vino de honor, donde se formaron corrillos de coloquio y felicitaciones a Soler por su iniciativa.