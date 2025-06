Tres brujas -resecas, sombrías y enigmáticas- profetizaron que Macbeth no sería vencido hasta que el bosque de Birnam avanzara hacia su castillo. La obra del genial dramaturgo es una reflexión sobre la ambición de poder y la naturaleza del mal. La búsqueda del poder por sí mismo es corrosiva y lleva a la corrupción. Y la corrupción, como dijo Pedro Sánchez hace siete años en la moción de censura a Rajoy, «actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo» y «disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes». El entonces candidato a presidente tenía razón, pero hoy su partido, su Gobierno y su imagen están afectados por ese disolvente nocivo que él denunció.

Una bomba lapa estalló la semana pasada en los bajos fondos del Gobierno, causando estupor (real o fingido) en el presidente y en el PSOE. Los efectos colaterales alcanzan a sus socios parlamentarios y a sus bases. A principios de mes el Gobierno contribuyó a difundir el bulo sobre un posible atentado contra Sánchez con una bomba lapa, cuando en verdad era un excapitán de la UCO quien mostraba temor a que le colocaran a él una bomba en su coche.

En cualquier caso, metafóricamente, la bomba estalló al conocerse el informe de la UCO incriminando a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo en presuntos delitos de cohecho, organización criminal y malversación. Hablando en plata: mordidas por adjudicación de contratos públicos. Es un chiste fácil y malo que los dos últimos secretarios de organización del PSOE se dedicaran a ‘organizar’ delitos.

Pedro Sánchez, al término de su rueda de prensa, la semana pasada en Ferraz. / Levante-EMV

El informe de la UCO ha causado desazón en las filas socialistas, al menos entre quienes no aceptan pulpo como animal de compañía. Están avergonzados de la cúpula del PSOE, que teóricamente proclama valores, pero en la práctica comete delitos. Añádase a ello la sordidez y vulgaridad de la trama, las conversaciones barriobajeras y los deprimentes puticlubs…

Sánchez convocó una rueda de prensa en modo de ‘control de daños’. Contrariamente a lo que en él es habitual, no denunció confabulaciones de jueces, periodistas, fachosferas y tutti quanti. Tampoco apeló a la presunción de inocencia, admitiendo así los contundentes indicios recogidos por la UCO. Maquillado en ‘modo Halloween’ dijo sentirse decepcionado y triste. Habló de una auditoría externa a al PSOE, aunque sabe que no aportará nada: nadie es tan tonto como para registrar movimientos contables fraudulentos. Como le decía Cerdán a Koldo en uno de los audios, de esas ‘cosas’ no se habla: se anotan en un papel que luego se rompe.

Era inevitable la afirmación de que no sabía nada de la trama. Más vale quedar como incompetente que como encubridor o inspirador de la corrupción. El intento de asociar la organización criminal al partido y no al Gobierno, es patético. A fin de cuentas, los contratos amañados los adjudicaba el Gobierno. No eran compras de cartuchos de tinta para la sede de Ferraz. Los corruptos son del PSOE y la corrupción del Gobierno.

A los socios de Sánchez se les plantea ahora un dilema. Aunque saben que cuanto más débil esté el presidente más ventajas podrán conseguir, corren el riesgo de ser arrastrados por el descrédito de la corrupción. Además, nadie sabe hasta dónde alcanzará el escándalo. Nadie sabe si se podrá demostrar que Sánchez lo sabía, ni si las primarias internas fueron amañadas o hasta dónde se extienden los tentáculos de la organización criminal.

Aunque Macbeth se sentía seguro, no contó con que sus enemigos talarían los árboles de Birnam y los utilizarían como camuflaje para llegar hasta él. El bosque está ahora inquieto. Son los socialistas críticos con Sánchez y los gatopardistas atentos a la dirección del viento, quienes se resguardan tras los árboles. Y también los partidos que durante años parasitaron y extorsionaron a Sánchez.

Se observa cierta tensión vibrante en los robles y sicomoros de Birnam. Como si quisieran comenzar a andar, sin decidirse a avanzar hacia la colina donde se refugia Pedro Sánchez y su ‘lady Macbeth’, con su particular panorama… Podrían consultar a las tres brujas, las hermanas descarriadas de inmundo aspecto, inmortalizadas por Shakespeare.