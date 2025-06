Ja es coneix el premi Carmesina de narrativa de la Safor

L’escriptor d’Ibi Octavio Ferrero Punzano ha guanyat el XXXIV Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2025 que organitza cada any la Mancomunitat de Municipis de la Safor. L’obra, "Berta i la col·lecció d’objectes perduts" va ser triada pel jurat i serà publicada per Tàndem Edicions (Bromera Edicions).

En esta edició s’han presentat 15 originals (4 de la província d’Alacant i 11 de la província de València). Dels quals, 9 eren dones i 6 homes.

El jurat de la XXXIV edició del certamen ha esta presidit per Jordi Puig Muñoz, conseller-delegat de Cultura de la Mancomunitat, i format per Paula Soriano Garcia (d’Edicions Bromera), Carme Manuel Cuenca (membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua), Irene Verdú Muñoz (escriptora), Joan Portell Rifà (escriptor i crític literari) i David Navalón Bernabeu (guanyador del Premi Carmesina 2024), actuant com a secretària Vicenta Palanca, es va reunir per videoconferència el dia 10 de juny de 2025.

Sobre l’obra guanyadora, el jurat ha valorat que l'obra treballa les emocions, està ben lligada, escrita i estructurada, busca l’emoció i té una lectura autònoma per als xiquets”

Resum de l’obra

Berta té dos remolins a la cara. Un a cada galta. Una xicoteta espiral de color taronja formada per pigues menudetes que, si la mires massa, mareja. És com un senyal, un important, com els que indiquen el lloc on s’amaga un tresor.

Fa poc, Berta ha començat una col·lecció. No és una col·lecció qualsevol, és una col·lecció realment curiosa, una col·lecció d’objectes prestats. Que és una col·lecció d’objectes prestats? Bé, eixa es una bona pregunta.

Un d’eixos objectes conté una pista que durà a Berta, i a la seua família, a la Pizzeria Rosaleda, un lloc que canviarà les seues vides per sempre.

Dotació i publicació

L’editorial Tàndem Edicions (Edicions Bromera – Grupo Planeta) és l’encarregada de publicar les obres guanyadores d’aquest premi literari, organitzat cada any per Mancomunitat de Municipis de la Safor, acompanyat d’una dotació de 3.500€ i una escultura de Josep Basset. Així, el certamen compta amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Diputació Provincial de València.

Sobre Octavio Ferrero Punzano

Octavio Ferrero Punzano (Ibi, 1981) és director de l'editorial Degomagom on també treballa com a editor. Així mateix, dirigeix la revista digital Opticks Magazine, nascuda en 2009, i que compta amb un total de vint-i-cinc números publicats. En ella han participat nombrosos creadors pertanyents a diverses disciplines artístiques: il·lustració, literatura, música, cinema, arquitectura, teatre…

És autor de dos novel·les infantils publicades per l'editorial Anaya: "Triscuspascos" (finalista al Premi Vila d’Ibi 2018) i "Trulus, trulos i búhos" (recomanat en el premi Fundació Cuatrogatos 2023).

També ha publicat en l'editorial Iglú l'àlbum il·lustrat "El monstruo desterrado" (inclòs en la selecció OEPLI 2023) i el recentment publicat "Joe Rudo, paracaidista", junt a l'il·lustrador David Pintor.