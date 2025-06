Víctor Soler se hace "podcaster"

«Hablar de Gandia». Ese es el propósito del presidente del PP en Gandia y portavoz del grupo municipal en esta ciudad, Víctor Soler, para el nuevo proyecto en el que se ha embarcado. El también secretario primero de Les Corts se ha hecho «podcaster». El título del programa, que se puede escuchar a través de sus redes sociales, de hecho, es ya de por sí una declaración de intenciones: «Parlem de Gandia».

Soler explica a Levante-EMV que de lo que menos quiere conversar en un espacio en el que contará con personas de la ciudad «que tienen muchas cosas que decir» es de política.

En el primer episodio del podcast, cuyo guión y producción lleva a cabo él mismo, es Amadeo Faus, cocinero y empresario al frente del restaurante Chef Amadeo de la playa de Gandia.

Con esta nueva herramienta de comunicación, Víctor Soler busca «llegar a un perfil de gente al que normalmente no llegas. Es una forma de amplificar el mensaje y que pueda ser escuchado por personas que no leen el periódico o no escuchan noticias», cuenta.

El podcast es una pieza de audio, grabado y editado, a modo de un programa de radio pero que se escucha a través de plataforma digitales y se puede descargar o guardar en cualquier dispositivo electrónico para escucharlo en el momento en el que usuario quiera y también al ritmo que considere oportuno.

El formato que ha utilizado soler es de la entrevista o la conversación con personas más o menos relevantes de la ciudad. «Cuando voy por la calle me sorprende la gran cantidad de gente que hay en Gandia con cosas que decir, que tienen historias interesantes», por ello, «me parecía una buena forma utilizar el podcast como herramienta de comunicación y de hacer política», aunque, eso sí, sin hablar de política porque, en definitiva, lo que pretende Soler es darse a conocer, tal vez con la mira puesta ya en su posible candidatura para las elecciones previstas para el próximo 2027.

La idea es publicar un nuevo capítulo cada quince días, aunque los primeros lo harán con periodicidad mensual. «Quiero que se hable de todo y que lo último sea la política. Para eso ya tengo otros recursos como las redes sociales, las notas de prensa, entrevistas en medios o mítines. Quiero escuchar a la sociedad de Gandia, personas conocidas o no tan conocidas pero que tienen mucho que decir».

Además, el dirigente popular también busca «innovar», puesto que es el primer político de la ciudad que utiliza esta herramienta.

Soler asegura que no es un recurso comunicativo del PP, «sino mío, personal» y quiere que «sea cuanto más obierto y plural mejor, contar con un perfil transversal y la única condición es que hablemos de Gandia». Recalca que no necesariamente deben ser personas vinculadas al partido.

Aunque es él mismo quien prepara la producción del programa, lo que incluye la búsqueda de los invitados, la preparación del guión y la documentación previa, reconoce que tiene ayuda con la edición «porque si lo hiciera yo sería un desastre», bromea.