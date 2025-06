Dos años de legislatura en Gandia: Un gobierno "estable" pero dos perfiles políticos que no se esconden

Siempre se ha dicho que la discrepancia desde el respeto es sana para el debate sobre cualquier cuestión. Y eso es lo que sigue ocurriendo en el seno del Gobierno local de Gandia. Desde hace diez años el PSPV y Compromís gobiernan juntos en la ciudad, primero con Diana Morant como alcaldesa y ahora con José Manuel Prieto. Que los concejales y las concejalas trabajen a gusto juntos, tengan buena relación personal y remen en la misma dirección en cuestiones de gestión municipal no significa que no existan diferencias, tanto sobre el modelo político como sobre proyectos concretos que unos respaldan y otros rechazan. Ese arte se ha venido en denominar la "discrepancia pactada" y, pese a los roces, ha permitido dar estabilidad al conjunto de la gestión en el consistorio durante toda esta década.

Hace tiempo que esas diferencias se evidencian y nadie se esfuerza por esconderlas, pero cuando ambas sensibilidades se juntan en un mismo acto las palabras que cada uno pronuncia hace que queden mucho más patentes.

A un lado está el alcalde, José Manuel Prieto, que lidera la parte socialista del ejecutivo, que es mayoritaria con 12 ediles, a solo uno de la mayoría absoluta. En el acto celebrado en el Urbalab este martes para hacer balance de los dos primeros años de gestión, una frase resumía a la perfección su forma de ver la política: "en el lío a mí no me verán". Prieto no quiere entretenerse en el enfrentamiento y algunas de las palabras más usadas en sus intervenciones es la de "moderación" y "pacto".

Todos los medios del Gobierno local de Gandia / Natxo Francés

El alcalde rechaza "la pose" que en los plenos adoptan los partidos de la oposición, especialmente el PP, cuando elevan el tono ante las propuestas o la gestión municipal y lleva su apuesta por el consenso hasta el final. No en vano, se ha propuesto como "reto" de esta legislatura lograr no uno, sino tres pactos de ciudad con sus socios de gobierno, pero también con PP y Vox: uno por la vivienda, otro por las infraestructuras y un tercero por "la buena política". Lo hace porque considera que "podemos establecer un clima de buen entendimiento por el bien de la ciudad", y añadía que, al frente de la nave del Ayuntamiento de Gandia, "no me habrán escuchado nunca ningún interés partidista".

Izquierdo, menos entusiasta

Para Alícia Izquierdo, en cambio, gestión sí, pero confrontación política e ideología desde el gobierno, si es necesario, también. Por eso, nada más empezar su turno de palabra tras el alcalde la portavoz de Compromís lo dejó claro: "Somos un gobierno de izquierdas, valencianista y verde", dijo. Desde Compromís "queremos hacer de Gandia un bastión ante los ataques al valenciano", una abierta crítica al Consell de la Generalitat.

Izquierdo dice ser "menos entusiasta" que Prieto en cuanto a la posibilidad de lograr esos tres pactos con los partidos de la oposición, "lo que no significa que no vayamos a intentarlo y trabajemos por conseguirlo", señalaba. Hace una semana, la formación ya pedía al alcalde "más contundencia" ante los envites ideológicos de PP y Vox.

Pese a ello, ambos coincidieron en esa filosofía de la "discrepancia pactada" y en destacar la buena sintonía existente entre los dos grupos en el gobierno. Izquierdo reconocía que "hemos aprendido que por encima de partidos está siempre Gandia y priorizar a los vecinos y vecinas", se mostró "orgullosa" de todos los compañeros y compañeras y aseguró que su formación "ha sido una pieza fundamental para garantizar la estabilidad", eso sí, "desde la convicción y exigencia de tener voz propia" porque "la diversitat en el seno del gobierno no es un problema, sino una riqueza".

A preguntas de este periódico y en respuesta a la petición de revisión del pacto que realizaba la pasada semana Compromís, Prieto aseguraba que es algo que se debe hacer "cada día" y que le parece "lógico que nos paremos a pensar" porque "el acuerdo de gobierno de Gandia es un documento abierto, no cerrado".

En definitiva, en el ecuador de la legislatura, PSPV y Compromís, las dos almas del Gobierno gandiense, marcan sus posiciones, destacan sus logros y mantienen viva la intención de escenificar claramente que no son lo mismo. Eso se verá, cada vez con más énfasis, a medida que se aproxime la próxima convocatoria electoral y, ahí sí, unos y otros deban explicar sus respectivos modelos de ciudad.