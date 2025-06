L'escola Verge dels Desemparats d'Oliva aposta per la pedagogia a través del musical

L'escola Verge dels Desemparats d’Oliva ha tornat a sorprendre aquest fi de curs amb la posada en escena del seu musical anual, «El mirall del futur», una proposta que ja s’ha consolidat com a senyal d’identitat del centre. Lluny de l’antic format de festival, en què cada classe simplement feia un playback, la comunitat educativa va decidir fa dotze anys que calia donar-li més sentit i valor als projectes artístics de final de curs.

Aquest canvi va arribar de la mà de l’alumnat de 6é, que va començar a interpretar cançons amb missatges pròxims i significatius per als xiquets i xiquetes. Així va nàixer l’actual musical, una iniciativa que combina la participació de l’alumnat de 5 anys—que celebra el pas a primària—i la dels majors de 6é, que s’acomiaden de l’escola.

El musical segueix el model del treball per projectes, una metodologia activa en què l’aprenentatge es construeix a partir de reptes i preguntes reals. Tot comença triant una temàtica central, com ara les emocions, l’amistat o, enguany, el procés de fer-se major. A partir d’ací, és l’alumnat qui es converteix en protagonista actiu: inventen una història, busquen cançons en valencià, castellà i anglès que ajuden a transmetre el seu missatge, i participen en la creació de les coreografies i l'organització de les escenes.

Una imatge de l'espectacle / Levante-EMV

Aquest procés fomenta l’autonomia, la creativitat i el treball en equip, ja que cada grup aporta les seues idees i col·labora perquè l’obra siga un èxit. El treball per projectes permet també integrar diferents àrees del currículum: llengües, música, expressió corporal, educació física, arts escèniques i fins i tot tecnologia, amb la incorporació enguany de la intel·ligència artificial en el procés creatiu.

«El mirall del futur» ha oferit al públic una reflexió sobre les pors i inquietuds de créixer: la por a fer-ho malament, a ser diferent, la necessitat de trobar suport quan apareixen dificultats o el temor de perdre els amics. Temàtiques que, mitjançant la dramatització i la música, connecten amb l'experiència real de les xiquetes i xiquets i faciliten l’expressió de les seues emocions.

Moltes famílies que cada any omplin el Centre Polivalent d’Oliva per veure el musical acaben emocionades i profundament impactades per les històries i missatges que transmet l’alumnat. Més enllà de l'entreteniment, la representació es converteix en una invitació a la reflexió compartida: els pares i mares es veuen reflectits en les pors, els dubtes i els somnis que expressen els seus fills i filles damunt de l’escenari. Així, el musical no només transforma l’aprenentatge de l’alumnat, sinó que propicia que la comunitat educativa sencera, incloses les famílies, pense i dialogue sobre els reptes i emocions del creixement.

L'acte, celebrat al Centre Polivalent d’Oliva amb gran expectació, no sols ha sigut un espectacle, sinó una autèntica activitat d’aprenentatge vivencial, on l’alumnat creix artísticament i personalment.

L'exemple de l’escola Verge dels Desemparats mostra com l’educació pot anar molt enllà del currículum tradicional, quan es prioritza el sentit pedagògic i el treball cooperatiu.