L'IES María Enriquez reconeix els èxits de l'alumnat en proves externes

La Direcció de l’IES Maria Enriquez, un centre que imparteix ESO, Batxillerat, tots els Cicles Formatius d’Informàtica i les ensenyances de Règim Especial d’Atletisme, a més d’un Curs de Vídeo Jocs i Realitat Virtual, ha volgut fer un acte de reconeixement a tot l’alumnat que ha participat en diverses proves externes amb molt bons resultats i donar les gràcies a la implicació desinteressada del professorat,

Les Proves Cangur són un concurs internacional de matemàtiques adreçat a estudiants d’Educació Primària, Secundària i Batxillerat. El seu objectiu és fomentar l'interès per les matemàtiques mitjançant la resolució de problemes de manera lúdica. Els millors classificats de l’ESO de l’IES Maria Enríquez han sigut: M. A. Laafou, J. P. Camino, A. J. Frasquet i B. G. Garcia. En l’apartat de Batxillerat, els classificats gandiencs han sigut: M. N. Bosch, .L. S. Acevedo.

Paral·lelament a les Proves Cangur, el professorat ha preparat alumnes per a les Olimpíades Matemàtiques. Unes proves on l’alumnat s’enfronta a reptes de raonament lògic, càlcul mental, geometria o combinatòries. Enguany l’alumne de l'IES Maria Enriquez, B. G. Giner ha superat la fase comarcal i provincial. També va destacar pel seu bon resultat, N. A. Pérez.

L’IES Maria Enriquez disposa d’un cicle d’Atletisme amb alumnat que sempre destaca en competicions esportives. Ahir, es va fer un agraïment públic a D. G. Giner, atleta guanyadora de diversos premis en l'àmbit estatal: campiona Espanya sub-16 en 1500m obstacles i campiona Espanya per equips.

L’alumnat del centre gandienc ha obtingut uns magnífics resultats en l’edició del 2024 de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE). Es tracta d’un festival d’àmbit internacional per a públic infantil i juvenil que fa més de 10 anys que se celebra arreu del País Valencià. La millor classificació va ser per a I. Millet i I. Pavia amb “La serp de la Venta” i la 2a millor va ser S. Contreras amb “El pou i la Lluna”.

En este apartat de Plàstica calia també valorar l’accèssit en els concursos de cartells “Gandia lliure del fum del tabac” i “Gandia lliure de drogues" de dos alumnes de l’ESO: G. S. Perelló i E. M. Sancristóbal.

El conegut premi Sambori de narrativa escolar en valencià que organitza la Fundació Sambori amb l’objectiu de fomentar l’ús del valencià entre l’alumnat i promoure la creativitat literària a l’escola va tornar a donar bons resultats a l’IES Maria Enriquez. La guanyadora en la categoria de 2n de Batxillerat amb el conte “L’última melodia” va ser L. L. Reyes.

Les Olimpíades d’Economia són un concurs acadèmic adreçat a estudiants de 2n de Batxillerat, i que persegueix fomentar interès pels estudis d’economia i empresa així com afavorir la relació entre els centres de secundària i les universitats. Durant aquest curs acadèmic hem aconseguit un èxit difícil d’igualar. En la fase provincial l’alumne A. Da Costa D. ha estat el 4t classificat a l'olimpíada d’economia 2025. La segona classificació l’ha obtinguda C. Mestre C. i el primer classificat ha sigut, el també alumne del centre, A. Mancha A.

Les cvskills són les olimpíades de formació professional de la Comunitat Valenciana. Una competició on alumnat de cicles formatius demostra les seues habilitats en diferents especialitats tècniques i professionals. El resultat d’enguany ha sigut fantàstic per al centre. Medalla d’or #cvskills 2025 en Desenvolupament Web per a l’alumne X. G. Benavent.

Este és un esdeveniment centrat en la creació d'un videojoc en 48h mitjançant una paraula d'inspiració. Enguany la paraula era ha sigut "bambolles", i els nostres alumnes, Guillem Ibiza, Haoen Zhang i Ausiàs Morant van crear el videojoc “superduckly” aconseguint ser els 1rs classificats de la global game jam 2025 categoria videojocs.

Però a l’acte de final de curs, la Direcció no sols va voler posar l’accent en els èxits en competència basats o relacionades en destreses acadèmiques. La solidaritat, la participació, la implicació com a valors requereixen ser ressaltades en l’àmbit formatiu. Els valors no poden passar a un segon terme. Per això, el Centre va reconèixer ahir a l’alumnat de l’Aula UECO i la de 3r PDC, la seua participació desinteressada en la Cursa d'Espurna i també la classificació als alumnes de l’aula UECO: A. N. Navarro, M. Moldoveanu, J. Fernández, Í. Català. De 3r PDC a B. O. Touhami, M. B. Puig, P. Limpias i V. Donet.