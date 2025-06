Los de la transición

Creíamos que ya lo teníamos todo visto y que el esfuerzo de toda una generación nos anunciaba un panorama si no feliz, sí al menos sin sobresaltos ni retrocesos. La generación de la transición derramó un sinfín de esfuerzos y emprendió una ruta hacia la cordura y el respeto a la diversidad, que hoy está siendo claramente despreciado.

Ha sido una generación sin guerras, puede que la primera en siglos que la ha vivido en España, que vino precedida por otra impregnada por una traumática guerra civil y ha seguido con la de nuestros hijos, a quienes quisimos educar felices y confiados y en quienes depositamos una herencia de valores democráticos que suponíamos asentada.

El poder de la fuerza, la razón impuesta a las buenas o las malas, lo creíamos relegado a los manuales de historia, tras siglos de enfrentamientos entre naciones europeas, que devinieron en las mal llamadas guerras “mundiales”. La creación de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Tribunal Internacional de Derechos humanos, junto con otros organismos internaciones y la firma de Tratados y Convenios sobre la No Proliferación Nuclear, el Cambio Climático, etc, nos hacía creer en un futuro despejado para avanzar en el desarrollo social y cultural, no solo de España y Europa sino del mundo global.

De repente, parece que todo se ha venido abajo. Las guerras en Ucrania y Palestina, el desenganche de Estados Unidos de la alianza con la Europa continental, la exigencia de mayores inversiones en el rearme, el aislamiento del gran amigo americano y sus políticas antimigratorias, arancelarias y de mano dura con el diferente, y la propia incapacidad europea y española entre partidos y entre paisanos nos abren un escenario que no esperábamos y que nos pilla, a los que así pensamos, a pie cambiado. En España se añade una progresiva incapacidad para dialogar de nuestra clase política, o lo que seguramente habrá sido un error de la transición al primar su vinculación a las listas y decisiones de los partidos políticos sobre las de sus votantes y circunscripciones. Y por si faltaba algo (¿o se debe a todo lo citado?), una marea de corrupción y fractura social frustrante.

Nuestro escenario local y español está trufado de gravísimos indicios de negligencia, amiguismos, enfrentamientos y ejercicios de descrédito al adversario, más que de actuaciones de interés general, de suyo negociadas entre diversos, en los que es más importante decir que yo no he sido, ha sido el otro; y esto él no lo hace y lo hago yo, que hacer aquello que necesitamos y podemos hacer cada uno.

Los de la transición, ya mayores, ¿qué hacemos? ¿Tan mal lo hicimos, aunque creyéramos lo contrario? ¿Nos conformamos con ser una población envejecida y acomodada como se decía en un reciente editorial? Debiéramos reflexionar. Apuntaba el citado editorial de una revista de ámbito internacional hablando de este tema que las élites europeas -las nuestras incluidas- tenían los pies de barro. Aquel espíritu emprendedor y decidido para el progreso social y cultural de hace no demasiado tiempo debería “regurgitar” entre nosotros, para poder, aunque sea a contramarea, encontrar objetivos ilusionantes para las nuevas generaciones, para reconducir la situación: a base de paciencia, honestidad, movilización social, salida a la calle, tomas de públicas de posición, escritos y manifiestos, con una gran dosis de mano tendida y respeto, mucho respeto a quienes piensan de otra manera. Como norma que no debiera haberse perdido ¿Podremos rectificar? Si no pudiera ser, podemos perder todos y volver a las cavernas, pero nos habremos quedado con la conciencia tranquila y no con esta incertidumbre y desasosiego diario que no permite ni escuchar las noticias ni leer la prensa diariamente, cansina con la descalificación y el insulto. Y si se rectificara, dejaríamos a las nuevas generaciones mejores metas, las de la transición incluidas, y, podríamos todos saborear lo alcanzado, que es mucho y mejor que lo que nunca ha tenido nuestra sociedad valenciana, española y europea.