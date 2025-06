Gandia avança amb rigor, ordre i ambició

L’equador d’una legislatura és un bon moment per fer balanç, però sobretot per marcar l’horitzó del que queda. Un 17 de juny de 2023, els gandians i les gandianes confiaven novament en la nostra manera de fer i de gestionar, atorgant-nos una àmplia majoria per a seguir governant comptant amb totes i tots. Hui en dia, continuem conformant un bon govern capaç de treballar incansablement amb previsió, rigor, ordre i eficàcia. Sempre amb una idea clara: la de progressar, cada vegada més cap a una ciutat més moderna, oberta i igualitària.

Dos anys després d’aquell 17 de juny, continuem transformant Gandia, on la ciutadania és la protagonista. Ja ho estem veient. La ciutat de hui no és la de fa dos anys. És millor. Perquè, ¿en quina ciutat, mentre es continua posant ordre econòmic, es renoven espais públics, jutjats, equipaments, col·legis i instituts, vies públiques... al mateix temps?

Ja estem veient els fruits del treball als carrers, a les places. Tenim una Gandia més neta i més segura. Amb més ordre. Amb noves infraestructures que milloren la vida de les persones fent de Gandia una ciutat més competitiva, inclusiva, dinàmica i sostenible. I en sols dos anys hem invertit més de 6,5 milions d’euros en renovar espais esportius.

En estos dos anys, podem dir que ja ens hem referenciat com a ciutat que atrau inversions. I açò significa que generem confiança. Tenim en marxa les majors inversions publicoprivades de la nostra història. Són més de 120 milions d’euros que ens permetran consolidar el nostre lideratge i capitalitat. A més, estem vivint una època marcada per una importantíssima aposta hotelera. 40 milions d’euros en inversió privada per a nous allotjaments. L’excel·lència en el turisme ha convertit la nostra ciutat en referent en l’àmbit nacional.

Els nostres eixos estratègics fonamentals són: el clúster sociosanitari a Sanxo Llop, el Port i el pavelló Gandia Arena, recentment adjudicat.

Governar no es tracta només de fer obres, sinó també de qualitat de vida, de drets i de convivència. D’avançar-se als problemes i de mirar-los a la cara. Estem comprovant els bons resultats de l’estratègia Avant Gandia, que servix precisament per a anticipar-nos als reptes com a ciutat i per a donar resposta als principals problemes de la ciutadania.

Avançarem més en estos dos anys, i en esta legislatura, que en moltes legislatures senceres. Alguns dels nostres reptes són: el nou transport públic, l’ordenança del padró, l’ordenança de mobilitat, càmeres de videovigilància als barris, un espai polivalent per a les associacions i establir Pactes de Ciutat per assolir consensos.

Tots els indicadors econòmics ens diuen que Gandia va per bon camí. En estos dos primers anys de la present legislatura hem tingut més creixement econòmic, més persones treballant –tenim 1.764 afiliats més a la Seguretat Social que fa dos anys– i menys deute a la ciutat –en finalitzar l’any l’ajuntament ja no deurà ni un euro als bancs perquè tot el deute financer estarà en mans de l’Estat–.

Amb la base sòlida que hem construït, podem mirar endavant amb determinació i amb ambició. Eixe és el ritme i el rumb, però no ens conformem. Continuarem pensant en gran, però sempre en els peus en terra. Continuarem governant amb rigor, amb diàleg i amb passió per la nostra ciutat, per Gandia.