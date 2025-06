Gandia obliga a los usuarios de patinete a usar casco y contratar seguro

El ayuntamiento de Gandia quiere seguir poniendo orden a la circulación de patinetes por la ciudad. Cada vez hay más personas que se desplazan por la vía pública con este tipo de vehículos y no siempre la convivencia tanto con los coches y las motos como con los peatones es fácil de gestionar.

Desde el año 2019 la ciudad cuenta con una ordenanza específica que regula su circulación por el término municipal. El texto estipula que los patinetes no pueden circular por las aceras, a no ser que estas tengan más de tres metros de ancho y siempre a una velocidad máxima de 10 km/h. Deben transitar por el carril bici o, en su ausencia, por la calzada, es decir, compartiendo espacio con el resto de vehículos. En las zonas peatonales solo pueden desplazarse si la afluencia de gente no es masiva.Además, no pueden sobrepasar los 20 km/h ni los 25 kilos de peso. Además, la potencia máxima debe ser de 0,25 kilowatios.

Pese a ello, y a que las multas ascienden a entre 100 y 200 euros dependiendo de su gravedad, todavía hay quien sigue pensando que la vía pública es una jungla por la que moverse libremente sin cumplir ninguna norma.

Es por ello que el ayuntamiento tiene previsto aprobar una modificación de la ordenanza que obligará a los usuarios y usuarias a utilizar casco y contratar un seguro de responsabilidad civil que se haga cargo de los posibles daños que puedan ocasionar en caso de que sufran un accidente, lo cual se adapta también a la legislación estatal que incluye esta norma que entrará en vigor a partir de 2026.

Hasta ahora, el casco de protección era un elemento que cada usuario llevaba voluntariamente, aunque siempre se ha recomendado su uso para evitar males mayores en caso de accidente o caída. Y es que cuando se produce una colisión de patinete contra, por ejemplo, un coche, la diferencia entre ambos hace que, en la mayoría de las ocasiones, sea el conductor del patinete quien se lleva la peor parte. Los choques también pueden producirse contra transeúntes, por lo que la mejor opción es ir protegido.

Las nuevas medidas las anunció el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, durante la rueda de prensa de balance de los dos primeros años de legislatura, que se celebró a principios de esta semana. A las nuevas obligaciones para los usuarios, se sumará una nueva regulación de las sanciones «por el uso indebido de los patinetes».

Poner orden

Así, desde el consistorio ya se ha empezado a trabajar la nueva normativa, con la que se busca poner orden a la circulación de los patinetes por la vía pública.

Gandia llevó a cabo el año pasado una campaña de control del uso de patinetes que se saldó con 143 sanciones tras comprobar a más de 430 usuarios que circulaban por las calles de la ciudad.

También según las últimas cifras conocidas apuntaban que en uno de cada cuatro accidentes que se producen en la ciudad están implicados los patinetes. El año pasado, por ejemplo, se registraron más de 60 siniestros en los que estaban implicados este tipo de vehículos.

En algunos de ellos se han producido incluso heridos de consideración, en un caso incluso un menor de 14 años, edad a la que, según la norma, no pueden conducirlos.n