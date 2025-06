Mompó critica la "inacción" del Gobierno central en evitar la regresión de la costa valenciana

El presidente del Partido Popular de la provincia de València y presidente de la Diputación, Vicent Mompó, criticó “la inacción del Gobierno ante la regresión de las playas, que en municipios como Tavernes de la Valldigna o Sagunt es cada vez más grave”.

Mompó visitó el viernes la playa de la Goleta, en Tavernes, acompañado por la portavoz municipal del PP, Eva Palomares, el diputado en el Congreso Carlos Gil y propietarios afectados por la erosión de esta playa, según informaron fuentes del partido a través de un comunicado.

“La desidia del ejecutivo de Sánchez llega al punto que no han puesto en marcha las actuaciones aprobadas en 2025 por el PP, 10 años después exigimos que se implementen de una vez, nuestras playas están desapareciendo”, advirtió Mompó.

Además, el líder provincial del PP puso de relieve que “ha tenido que ser de nuevo el PP, esta vez a través de nuestro diputado nacional, Carlos Gil, quien actúe frente a una Ley de Costas injusta para las personas que tiene sus casas y negocios en peligro”. “Gil ha logrado que se tramite la reforma de la Ley de Costas, una ley perjudicial para los intereses valencianos”. Por eso, subrayó, “Compromís y PSOE tendrán que explicar por qué se oponen a esta reforma”.

Igualmente, defendió, “el problema de la costa no se soluciona derribando casas y negocios, requiere medidas de calado que protejan el litoral y el medio ambiente como las que el PP aprobó en su día: menos apuntar a los particulares y más trabajar contra la regresión de las playas, eso es lo que ha de hacer este Gobierno y no hace”.

Por el contrario, aseguró, “el PP de la provincia lo tiene claro: defendemos los intereses de los valencianos, de gente que ya estaba aquí antes de la regresión y de la Ley de Costas; las administraciones no pueden pasar por encima de los derechos de la ciudadanía”. “Lo que nos piden es que la administración no los persiga, nos los abandone y no les quite lo que ellos o sus antepasados han construido con sus manos, lo único que quieren es seguir viviendo donde llevan mucho tiempo haciéndolo”, recalcó.

Del mismo modo, Carlos Gil esgrimió que “lo que hemos hecho en el Congreso es defender una vez más el derecho de los propietarios de viviendas en el litoral, que están afectados por la regresión de la costa a causa de la acción humana y que no son culpables; se está poniendo en compromiso sus viviendas por una ley de costas que se puede modificar; le hemos demostrarlo al Gobierno que sí hay una mayoría social dispuesta a modificar la ley y a proteger a esos propietarios; la obligación del Estado es proteger la propiedad privada, que estaba antes de la regresión del litoral y de la ley”.

Los populares comprobaron el “preocupante” estado de la playa, sin casi arena que ha ido perdiendo año tras año “sin hacer absolutamente nada para solucionarlo”, aseguró la portavoz del PP de Tavernes, Eva Palomares.

Los tres representantes del PP se reunieron también con vecinos afectados, preocupados por cómo les puede afectar la aplicación de la Ley de Costas. “Los vecinos de la Goleta observaron en 2024 a los técnicos de Costas realizar el acto de apeo y marcaban los puntos de sus propiedades afectadas por el deslinde”, lamentó Palomares, quien detalló que “hace años tenían metros de arena hasta llegar al mar y ahora les han hecho concesionarios de una propiedades que ya son suyas, es muy injusto porque la responsabilidad de esta situación es de Costas, no de nuestros vecinos”.