Expedición a Bolivia de cuatro miembros del Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna

Cuatro miembros del Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna y del Grupo de Monte Valldigna han conseguido hacer cima en el pico Charkini, de 5.392 metros, que se encuentra en la cordillera real de Bolivia.

Los montañeros eran conscientes del reto tan ambicioso que suponía montar una expedición de ese nivel tan exigente, teniendo en cuenta la edad de los participantes y sobre la situación de crisis sin precedentes que está pasando Bolivia desde hace unos meses: política, social, económica y lo más grave, en la violencia que se encuentra inmerso este país.

Debido a esta situación de bloqueo de carreteras, falta de combustible, comida o medicinas, los montañeros no pudieron realizar la aclimatación que tenían programada y no han tenido más remedio que ir improvisando continuamente. Esta situación ha condicionado las expectativas que tenían de llegar a la cima del Huayna Potosi y, por tanto, no ha podido ser.

A pesar de las dificultades que han sufrido, están muy contentos de poder escalar una montaña de más de 5.000 metros y vivir una experiencia irrepetible.