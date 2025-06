El Tributo Remember de Queen que hace bailar a todo el mundo

Miles de personas han disfrutado este fin de semana de las actividades de la Fira i Festes del 2025, en especial de conciertos multitudinarios como los de Seguridad Social, el pasado viernes, y el Tributo Remember Queen el pasado sábado, además del montaje “Viva México” en el Parc de l’Estació.

El grupo valenciano Seguridad Social, liderado por José Manuel Casañ, hizo bailar a ritmo de rock a más de dos mil personas el pasado sábado interpretando algunas de las canciones más reconocidas de su gran repertorio como “Chiquilla”, “Quiero tener tu presencia”, “Me siento bien”, “Sólo tú” o “Mi rumba tarumba” entre otras piezas muy conocidas de su repertorio.

Fredy Mercury Tributo a Queen / Levante-EMV

El sábado por la noche llegó el turno del Tributo Remember Queen, con un imitador de Freddie Mercury al frente. Un musical muy ameno, que repasó muchas de las canciones más populares del grupo británico como “Bohemian Rhapsody”, “We are The Champions”, “Don’t Stop Me Now”, “We will rock you” o “I Want to break free”, y que congregó a cerca de tres mil personas en el Parc de l’Estació con una espectacular voz, música y caracterización de sus componentes.

También destacó el musical infantil y familiar denominado como “Superhéroes salvando el planeta”, que reunió a cientos de pequeños y pequeñas, padres, abuelos y familiares.

Por su parte, los asistentes acompañaron a Aria, Niza, Bosco y Gea en una aventura llena de música en vivo, coreografías contagiosas y un mensaje ecológico que trató de apelar a las emociones de los allí presentes. Un espectáculo que combinó diversión, talento y conciencia ambiental.

Otra de las actuaciones señaladas de esta Fira i Festes fue la presentada por l'Escola Municipal de Teatre de Oliva con el estreno en la parroquia de Sant Francesc de su último montaje, “Premonicions”, bajo la dirección de César Monzonís y a beneficio de las obras de restauración del templo parroquial.

El calendario festivo musical concluyó el domingo con el espectáculo “Viva México”, que congregó a cientos de personas en el Parc de l’Estació para disfrutar de los mariachis y la música mexicana más genuina, poniendo el broche final a un fin de semana espectacular de las fiestas olivenses.