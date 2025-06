"Sí, me comprometo a abrir la piscina cubierta esta legislatura"

Ya han pasado dos años desde que se convirtió en la primera alcaldesa de Tavernes. ¿Qué balance hace de estos meses?

El balance es muy positivo. Han sido dos años intensos, de muchísimo trabajo, pero también muy gratificantes porque empezamos a ver cómo nuestro proyecto de ciudad comienza a dar sus frutos. Hemos demostrado que otra forma de gobernar es posible: con rigor, responsabilidad y ambición por mejorar la vida de la gente. En tan solo dos años, hemos logrado aprobar dos presupuestos con superávit, reducir el endeudamiento municipal al nivel más bajo de las últimas décadas y, al mismo tiempo, realizar la mayor inversión en obra pública de los últimos años. Hemos impulsado proyectos que estaban pendientes desde hace tiempo, como la renovación de calles importantes —Nou, Cristòbal Almel·la, Buenos Aires o Alacant— y estamos a punto de iniciar las de Ausiàs March y Ricardo Carles.

También hemos apostado por mejorar las instalaciones deportivas, como la ampliación del campo del Vergeret, y por revalorizar la imagen de la ciudad con intervenciones culturales y artísticas que refuerzan nuestra identidad, como el mural dedicado a Estellés, una defensa de nuestra lengua y de nuestra cultura. Esta transformación no es solo física, es también un cambio de mentalidad, un modelo de ciudad más amable, más inclusivo y más moderno. Estamos a punto de iniciar el proyecto integral de renovación de parques infantiles, incorporando zonas de sombra y elementos de juego inclusivos, porque pensamos la ciudad también desde la mirada de la infancia. En el ámbito social, hemos puesto especial atención en las familias monoparentales y en el acompañamiento a las nuevas maternidades, con la creación del cheque bebé.

También hemos hecho una apuesta firme por dinamizar nuestras fiestas y tradiciones, fortaleciendo actos como la Crida fallera, y hemos ampliado la presencia de Tavernes en las ferias de turismo más relevantes del país. En esta legislatura hemos visto también la apertura del parque comercial, que ya ha generado más de 60 empleos directos y que muy pronto acogerá dos nuevas marcas, una de ellas de primer nivel internacional. Por último, quiero destacar la inversión en seguridad y prevención frente a emergencias climáticas, con la instalación de estaciones meteorológicas que nos permiten actuar con mayor anticipación y eficacia.

En definitiva, estamos cumpliendo lo que dijimos: transformar Tavernes desde la cercanía, desde la escucha activa y con una gestión responsable. Somos un gobierno comprometido con su gente, con una visión clara y ambiciosa de futuro, y con la firme voluntad de seguir construyendo una ciudad mejor para todas y todos.

El caso de presunta corrupción que afecta al partido no nos representa y merece nuestra condena absoluta

Y para los dos próximos ejercicios, ¿qué prioridades tiene en cartera?

Nuestra prioridad sigue siendo clara: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, con una gestión útil, comprometida y centrada en las personas. En los próximos dos años vamos a continuar invirtiendo en accesibilidad, en la mejora de calles y espacios públicos. No es aceptable que todavía haya zonas de Tavernes donde no se ha invertido ni un solo euro en décadas, con aceras deterioradas que suponen un riesgo para quienes transitan a diario. Esa es una de nuestras prioridades más firmes: garantizar una ciudad segura, accesible y digna para todos. Además, vamos a dar un paso más en materia de seguridad vial, incorporando señalización inteligente en distintos puntos del municipio. Queremos una ciudad donde peatones, ciclistas y conductores convivan en entornos más seguros y ordenados, y donde la tecnología también juegue un papel en la prevención de accidentes y en la mejora de la movilidad. Apostamos por una ciudad más moderna, eficiente y segura. Otra de nuestras grandes líneas de trabajo es la puesta en marcha del proyecto del nuevo centro polivalente, un espacio que será clave para reforzar la convivencia vecinal y dar cabida a una programación de actividades más amplia, cómoda y de mayor calidad, tanto del propio Ayuntamiento como del tejido asociativo. Estamos trabajando ya en la redacción del proyecto, porque dotar a nuestras asociaciones de espacios adecuados es invertir en cohesión social y en participación ciudadana.

En paralelo, seguiremos avanzando en sostenibilidad. Queremos una ciudad más verde, más eficiente y preparada para los retos del futuro. Eso implica inversiones en eficiencia energética, movilidad sostenible y adaptación al cambio climático. Y también nos hemos marcado como objetivo la mejora del polígono industrial del Golfo, con el fin de atraer nuevas inversiones, generar empleo de calidad y fortalecer el tejido productivo local. Tavernes no puede ni debe ser una ciudad dormitorio. Queremos una ciudad con vida, con oportunidades, con servicios de calidad y con un modelo de desarrollo que genere bienestar y arraigo. Esa es nuestra hoja de ruta: seguir transformando Tavernes con una mirada ambiciosa, realista y profundamente social.

No es responsable decir que vamos a mejorar los servicios públicos, que vamos a terminar obras tan importantes como la piscina cubierta, que vamos a transformar calles, parques o instalaciones deportivas, y al mismo tiempo plantearse reducir los ingresos municipales

Hay un tema que lleva persiguiendo a los cuatro últimos alcaldes de Tavernes. ¿Será usted quien abra, por fin, la piscina cubierta?

Ese es, sin duda, uno de los compromisos más importantes de esta legislatura y, como he dicho en varias ocasiones, es nuestra prioridad número uno. La piscina cubierta ha sido una demanda histórica de nuestro municipio, un proyecto que durante años ha estado atascado y que ahora, por fin, hemos conseguido desbloquear. En estos momentos, ya contamos con todos los proyectos técnicos finalizados, organizados por lotes especializados, y estamos a las puertas de iniciar la licitación. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo incansable del equipo técnico del Ayuntamiento, que ha trabajado durante meses con recursos propios, con rigor, planificación y sin necesidad de acudir a empresas externas. La previsión es clara: este mismo año comenzará la última fase de obra, y eso nos permitirá abrir las puertas de la piscina cubierta. Y lo haremos, además, con una inversión superior a los dos millones de euros, financiada con fondos propios y sin recurrir a ningún préstamo. Para mí, como alcaldesa, será un orgullo poder ofrecer este nuevo servicio a la ciudadanía, y cumplir así con una deuda pendiente que Tavernes arrastra desde hace demasiados años. La piscina no es solo una instalación deportiva, es un símbolo de lo que significa una gestión comprometida, eficaz y valiente como es resolver lo que otros dejaron pendiente, mirar al futuro y responder con hechos a las necesidades reales de la ciudadanía.

Interior de la piscina cubierta de Tavernes / Levante-EMV

¿Se aventura a poner una fecha?

Voy a ser muy clara: no vamos a caer en los errores del pasado. No voy a hacer como mis antecesores, que incluso organizaron jornadas de puertas abiertas con Falleras Mayores cuando sabían perfectamente que las instalaciones no estaban en condiciones, que no contaban con los certificados necesarios y que el proyecto estaba muy lejos de ser una realidad. Aquello fue una falta de respeto a la ciudadanía y un ejercicio de irresponsabilidad política que hoy estamos pagando muy caro. La piscina cubierta es, de hecho, la obra más cara y más conflictiva de la historia reciente de Tavernes. Un proyecto que se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza por una gestión nefasta del Partido Popular, que olvidó lo más básico: pagar a las empresas. Eso provocó la paralización de las obras, la entrada en concurso de acreedores, impagos a trabajadores, y un absoluto caos económico y técnico del que todavía hoy no conocemos el coste real total. A eso lo llamo la peor gestión económica que ha vivido este municipio.

Dicho esto, sí: me comprometo a abrir la piscina cubierta en esta legislatura, y si todo va como está previsto, el proceso de licitación empezará en breve y las obras podrían finalizar en 2026. No me gusta dar fechas sin tener todos los elementos sobre la mesa, porque creo que la ciudadanía está cansada de promesas incumplidas. Pero puedo asegurar que hoy, por primera vez, tenemos todos los proyectos técnicos finalizados, cada lote especializado planificado, financiación propia asegurada y cero endeudamiento adicional. Ahora sí estamos en condiciones reales y solventes de abrir esa instalación. Y lo haremos con responsabilidad, con garantías, y con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Porque la diferencia está ahí, nosotros no vendemos humo.

La buena marcha de la economía municipal también ha permitido poder llegar a este punto. ¿Cómo se logra?

Se logra con seriedad, planificación y rigor en la gestión. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos un ayuntamiento con un alto nivel de endeudamiento, con facturas pendientes y con muchas promesas vacías. Lo primero que hicimos fue poner orden en las cuentas públicas, optimizar los recursos y priorizar el gasto en aquello que realmente mejora la vida de la ciudadanía. No hemos subido impuestos, y aun así hemos aprobado dos presupuestos consecutivos con superávit, hemos reducido la deuda municipal al nivel más bajo de las últimas décadas y, al mismo tiempo, hemos llevado a cabo la mayor inversión pública de los últimos años. ¿Cómo? Aplicando un modelo de gestión responsable: revisando contratos, eliminando gastos innecesarios, captando subvenciones y ejecutando los presupuestos con eficacia. Hemos demostrado que cuando se gestiona bien, cuando se piensa en el interés general y no en el titular fácil, las cosas salen adelante. Gracias a esta estabilidad económica hoy podemos afrontar con recursos propios obras tan importantes como la piscina cubierta, sin pedir préstamos, sin hipotecar el futuro del municipio y sin poner en riesgo los servicios básicos. Esta es la gran diferencia con etapas anteriores. Mientras otros gobernaron desde la improvisación y dejaron un lastre económico del que aún estamos saliendo, nosotros gobernamos con una hoja de ruta clara, con responsabilidad y con compromiso con cada euro que sale de las arcas municipales. Y esa es, sin duda, la base de todo lo que estamos logrando.

Me he dejado la piel para defender desde los despachos lo que Tavernes necesita y merece

¿Se plantea bajar impuestos antes del final de la legislatura?

Con total honestidad, no está encima de la mesa una bajada de impuestos en este momento. Y no lo está porque no se puede prometer todo a la vez: no es responsable decir que vamos a mejorar los servicios públicos, que vamos a terminar obras tan importantes como la piscina cubierta, que vamos a transformar calles, parques o instalaciones deportivas, y al mismo tiempo plantearse reducir los ingresos municipales. La ciudadanía merece un gobierno que diga la verdad. Si bajamos los impuestos, ¿de dónde recortamos? ¿En cultura? ¿En ayudas sociales? ¿En limpieza, obras, reparaciones o en mantenimiento de calles? Nosotros hemos apostado por una ciudad que avanza, que invierte, que cuida y que piensa en el bienestar colectivo por encima de los titulares fáciles como hace el Partido Popular. Nuestro compromiso es claro: seguir destinando cada euro público a mejorar Tavernes y la vida de quienes viven en ella. No podemos pedir una ciudad con más servicios, más inversiones, más seguridad, más oportunidades, y al mismo tiempo vaciar las arcas municipales. Por eso defendemos una fiscalidad justa y responsable, que garantice que los recursos se traduzcan en realidades visibles: en calles arregladas, instalaciones modernas, actividades culturales, apoyo a las familias, atención social y mucho más. Queremos que cada vecino y vecina sienta ese sentimiento de pertenencia, que sepa que su contribución hace posible una Tavernes mejor. Porque solo así, desde el compromiso de todos, seguiremos avanzando.

El municipio tiene otros proyectos pendientes de acabar. Hay uno que preocupa especialmente a los vecinos y las vecinas porque son muchos los que utilizan la estación de tren cada día, cuya obra lleva más de un año paralizada. ¿Qué información le llega desde Renfe?

Me alegra que me haga esta pregunta, porque el próximo miércoles 25 de junio comienza oficialmente la primera fase del cronograma previsto por Renfe para finalizar de forma integral las obras pendientes en Tavernes. Esta fase, que se extenderá durante aproximadamente seis meses, incluye la actuación integral en el paso subterráneo, la solución técnica al problema del nivel freático y la ejecución de otras mejoras fundamentales para garantizar una infraestructura segura y funcional. Estos avances no han llegado por inercia, sino gracias a una labor constante de gestión, presión y coordinación institucional. Desde el primer día de legislatura hemos mantenido reuniones técnicas y políticas con el Ministerio de Transportes, con la Delegación del Gobierno y con Renfe, incluida una reunión directa con su presidente en Madrid. Todo ello con un único objetivo: que esta obra, paralizada durante demasiado tiempo, tuviera una solución definitiva y un calendario realista. Hay que recordar que la anterior empresa adjudicataria abandonó las obras, lo que obligó a activar todo un proceso administrativo y jurídico complejo, que no se resuelve de un día para otro. Aun así, hemos conseguido que el proyecto se reactive y se priorice dentro de la agenda de infraestructuras del Estado.

Soy muy consciente de las críticas que he recibido, incluso por parte del Partido Popular, que ha intentado sembrar confusión y confrontación desde perfiles falsos y ciertos entornos digitales. Pero yo no estoy aquí para entrar en ese juego, sino para dar soluciones reales a problemas estructurales que otros dejaron enquistados. Me he dejado la piel —no para hacerme fotos ni para ver pasar trenes— sino para defender desde los despachos, que es donde se toman las decisiones, lo que Tavernes necesita y merece. Y hoy, con este cronograma ya activado, podemos decir con claridad que empieza el principio del fin de una obra que ha sido una herida abierta en la ciudad durante demasiado tiempo. Esa es la diferencia entre quien solo busca culpables y quien asume responsabilidades para cambiar las cosas.

Estrenamos un festival de dos días, el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, por las fiestas patronales, al que vendrán artistas y grupos de primer nivel

Donde no está siendo una legislatura fácil es en los plenos municipales, que parecen instalados en la bronca constante entre gobierno y oposición. ¿Existe alguna posibilidad de que mejoren las relaciones?

Sinceramente, no está siendo una legislatura fácil en ese sentido. Me gustaría decir otra cosa, pero la realidad es que los plenos se han convertido en un espacio donde la oposición, especialmente la portavoz del Partido Popular, ha optado por una estrategia clara de confrontación sistemática, crispación y falta de respeto institucional. Ha sobrepasado todas las líneas que deberían mantenerse en un órgano democrático como es el pleno, y lo ha hecho en demasiadas ocasiones. No hay voluntad de construir ni de dialogar. Lo que busca es el titular, el minuto de gloria, aunque sea a base de sobredimensionar la mentira. Y eso es profundamente decepcionante, no solo como alcaldesa, sino como ciudadana que cree en una política útil, respetuosa y centrada en las personas. Me entristece ver cómo se ha intentado convertir el pleno en un circo, con intervenciones más pensadas para alimentar redes sociales que para aportar soluciones a los problemas reales de Tavernes. Incluso en actos institucionales o religiosos donde se espera el mínimo respeto al protocolo, como puede ser una procesión, hemos visto cómo la señora Palomares decide colocarse como si fuera la alcaldesa, saltándose las normas y las formas. Me lo han hecho llegar muchos vecinos, preocupados, y algunos incluso lo han calificado como una especie de “alcaldía paralela” o “psicológica”. La primera perjudicada, sinceramente, creo que es ella misma.

Lo más preocupante es que Tavernes no se merece esto. Nuestra ciudad merece una oposición a la altura, que fiscalice con responsabilidad, que proponga, que discrepe, por supuesto, pero desde el respeto. Porque el verdadero liderazgo se demuestra también sabiendo estar en la oposición con dignidad. Por mi parte, como siempre he hecho, mantendré la puerta abierta al diálogo, al consenso y al trabajo conjunto. Pero lo haré desde el respeto a las instituciones, a la ciudadanía y a los principios que deben regir la vida pública. La política no puede ser un juego personal ni un campo de batalla constante. Es, o debería ser, un compromiso serio con el bien común.

Su teniente de alcalde, Josep Llàcer, está investigado por la gestión de las productividade a los agentes de la Policía Local.¿Cómo se gestiona el asunto desde el Gobierno local?

Este asunto se encuentra en el ámbito judicial y, por respeto a ese proceso, no voy a hacer valoraciones al respecto. Lo único que puedo decir con total claridad es que el Ayuntamiento de Tavernes siempre actuará con la máxima colaboración y proactividad con la justicia, como no puede ser de otra manera.

La bronca se ha instalado en el debate del pleno en esta legislatura / Levante-EMV

¿Cómo está la relación a estas alturas de la legislatura en el seno del pacto entre PSPV-Compromís- EU en Tavernes?

La relación es muy buena. Trabajamos de forma transversal, con coordinación, confianza y buscando siempre soluciones desde cualquier ámbito. Cada concejal tiene su autonomía, como debe ser, pero intentamos buscar ese equilibrio en el día a día. Como en cualquier equipo, o en cualquier familia, puede haber algún malentendido puntual, pero se habla y se resuelve. Lo importante es que compartimos un mismo objetivo: mejorar Tavernes.

Como socialista, ¿cómo está viviendo todo el asunto de presunta corrupción que afecta a su partido?

Con tristeza y con rabia, porque no nos representa y merece nuestra condena absoluta. Los y las socialistas siempre hemos dado la cara, la mayoría desde el ámbito local, sin cargos ni sueldos, trabajando solo por convicción, por la gente y por los valores de la igualdad, la justicia y la dignidad. Se ha actuado con contundencia: tolerancia cero con la corrupción, dentro y fuera del partido. Y eso marca la diferencia. No todos somos iguales, no actuamos igual. El PSOE es un partido con historia, principios y proyecto. Y con esa fuerza, seguiremos avanzando, con la cabeza bien alta.

¿Qué programación ha preparado el ayuntamiento para el verano?

Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación de verano más completa, variada y pensada para todas las edades, gracias al trabajo conjunto de las áreas de Turismo, Juventud, Deportes, Cultura y Gente Mayor, entre otras. Me consta el esfuerzo de cada departamento para ofrecer propuestas que llenen de vida Tavernes durante todo el verano. Este año ampliamos zona ambientada con food trucks, que tan buena acogida tuvo el año pasado. En esta edición, volverá desde la última semana de agosto hasta la primera de septiembre, con más espacio, más actividades y ambiente familiar. Además, incorporamos un canal para actividades acuáticas, reforzamos la Fira de Sant Jaume, que llegará cargada de novedades, y sumamos una programación cultural más potente, con música, cine, teatro y propuestas al aire libre para todos los gustos. Queremos un verano dinámico, lleno de cultura, ocio, deporte y convivencia, que consolide Tavernes como un referente en calidad de vida también durante los meses estivales.

Quiero aclarar que la limpieza de las cañas corresponde a la Diputación, quienes se comprometieron a resolver esta situación y, lamentablemente, no han cumplido su palabra. Seguimos encontrando arena acumulada con cañas y troncos, una situación que debería estar ya solucionada según sus propios compromisos. Desde el Ayuntamiento no dejaremos de insistir para que actúen cuanto antes, porque unas playas limpias son algo que todos valoramos y merecemos.

Y casi sin respiro, a principios de septiembre llegan las fiestas. Los dos últimos años ha gustado mucho a los vecinos el concierto gratuito. ¿Puede adelantar algo para este año?

Este año damos un salto importante en nuestras fiestas mayores para convertirlas en un verdadero foco de atracción turística y cultural, no solo para nuestros vecinos, sino también para visitantes de otras localidades. Mantendremos la programación tradicional, con actividades para todas las edades, y estrenaremos un festival de dos días, el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, que supondrá una apuesta firme por la calidad, la transformación y la innovación. El festival tendrá un recinto acotado que permitirá crear un ambiente dinámico, único y controlado, donde el público podrá disfrutar cómodamente de la música y el espectáculo. Además, contaremos con un espacio gastronómico muy original y variado, que complementará la experiencia festiva. De manera consecuente, esta iniciativa impulsará la economía local, generando riqueza para Tavernes, apoyando a nuestros comercios, la hostelería y el turismo, y creando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo. Por motivos de confidencialidad, no puedo adelantar más detalles, pero puedo asegurar que vendrán artistas y grupos de primer nivel, que harán de estas fiestas un evento inolvidable y un antes y un después en la vida festiva de nuestro municipio. Pronto tendremos más detalles.