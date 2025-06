La Fiscalía investigará el ataque a la exposición LGTBI de Gandia

La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSPV-PSOE sobre los actos vandálicos contra el colectivo LGTBI+ ocurridos en Gandia el pasado mes de mayo y ha abierto diligencias de investigación penal.

Así lo ha anunciado este martes la secretaria de LGTB+ del PSPV-PSOE, Marta Amat, quien ha recordado que denunciaron ante la Fiscalía por delitos de odio la vandalización la noche del 20 de mayo de la exposición del Orgullo instalada en el Paseo de les Germanies de Gandia.

La muestra consistía en una serie de paneles que mostraban collages de temática LGTBI+, sobre los que se hicieron pintadas con frases como 'No a la degeneración del pueblo' o 'Gay puto', además de esvásticas sobre la bandera arcoíris.

La dirigente socialista ha afirmado en un comunicado que, mientras el PP "continúa en su ataque a los derechos de las personas LGTB+", los socialistas actúan y ponen "freno a los discursos de odio que no tienen cabida en una sociedad" como la valenciana.

"No daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos", ha afirmado Amat, quien ha avisado de que no van a consentir que "quienes no creen en la diversidad" intenten amedrentarles y devolverles "a los armarios".

A su juicio, el que la Fiscalía haya abierto diligencias demuestra la importancia de denunciar los delitos de odio contra las personas LGTB+: "Es la única manera que tenemos de parar esta ola reaccionaria que estamos sufriendo por culpa de del PP y de Vox", ha señalado.

Ha animado a denunciar, a no quedarse "callados ante ninguna agresión lgtbifóbica y a defender los derechos que tanto tiempo" ha costado conseguir.

La secretaria de LGTB+ del PSPV-PSOE ha animado a toda la sociedad valenciana a participar en la manifestación del Orgullo de este sábado en València y en el resto de actos reivindicativos que se celebran en la Comunitat Valenciana.

La Policía Nacional detenía hace unos días a un menor de edad como presunto autor de las pintadas contra los paneles. Tras declarar ante el juzgado quedó en libertad con cargos, investigado por un presunto delito de odio y otro de daños.