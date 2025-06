Francesc Candela, el gandià dels "Deu d'Alaquàs"

En el gran teatre que és la vida, hi ha qui fa d’espectador i hi ha qui es mou discretament entre bambalines. També hi ha, clar, qui de tant en tant venç la por i puja a l’escenari en alguna funció. I els músics i els que posen l’atrezzo. Després estan aquells que, allà dalt a l’escenari, s’hi troben en el seu espai natural. Perquè certament, hi ha persones que estan al món per dur la iniciativa i ser-ne els protagonistes, i d’altres, espectadors passius, que observen embadalits com transcorre l’obra.

I és així en tots els àmbits de la vida de les persones. Especialment en el camp de les idees i els canvis socials. I aquesta metàfora de la vida com un teatre m’és molt adient per parlar d’allò que contaré a continuació, que va d’una època en la qual l’anhel de llibertat i justícia sovint es cantava veladament dalt dels escenaris, i s’escrivien cançons d’estaques que no tardarien en caure perquè hom sospitava que ja devien estar molt corcades.

En la història recent del País Valencià hi ha un esdeveniment del qual tot just ara en celebrem els cinquanta anys: la detenció dels Deu d’Alaquàs. Deu actors i actrius, gent valenta i decidida, que s’hi jugaren la pell per la defensa de la democràcia i de les llibertats nacionals. El 24 de juny de 1975, diada de Sant Joan, foren detinguts sota l’acusació d’organitzar el Consell Democràtic del País Valencià.

Un dels encontres protagonitzats pels qui van ser "Els Deu d'Alaquàs". Francesc Candela és el primer per l'esquera. / Levante-EMV

La cosa venia de llarg, naturalment. Vicent Ventura, que havia participat en la fundació del Partit Socialista Valencià el 1962 i del Partit Socialista del País Valencià el 1974, plantejà la necessitat d’una plataforma unitària que posés damunt la taula un projecte d’Estatut, amb vistes a l’autogovern: la fi del règim era vista com una qüestió de temps. Després de dues reunions d’una Comissió Pro Estatut, primer en un despatx i després en les Escoles Pies, Josep Guia va triar la Casa d'Exercicis Espirituals de la Puríssima d’Alaquàs per a una tercera reunió. Allà s’hi reuniren deu persones que representaven ideologies i corrents diversos: el Moviment Comunista, el Partit Carlí, el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans - PSAN, la Unió Sindical Obrera - USO, el Partit Socialista del País Valencià - PSPV, els Socialistes Valencians Independents - SVI i la Unió Democràtica del País Valencià - UDPV.

Quan tot just portaven una hora de reunió, va irrompre la Brigada Politicosocial, pistola en mà, detenint tots els presents i pujant-los en dos furgones. Per evitar més detencions innecessàries, Josep Guia, Vicent Soler i Ernest Lluch van decidir de menjar-se l’agenda de telèfons que Guia duia al damunt, pàgina a pàgina. Els deu, Laura Pastor, Joan Josep Pérez Benlloch, Vicent Soler, Francesc Xavier Navarro, Josep Corell, Ernest Lluch, Carles Dolz, Francesc Candela, Josep Guia, i Carlos Manuel Martínez, foren processats pel Jutjat d’Ordre Públic per un delicte d’associació il·lícita, segons la jurisdicció de la dictadura, i se’ls decretà presó provisional. La provisional va durar poc, tres dies, perquè la repercussió social de la detenció fou molt elevada per al règim: Ventura, amb molt de pes entre els demòcrates, remogué cel i terra, i noranta-tres professors universitaris publicaren en premsa un escrit de suport als detinguts. En el moment que foren alliberats prèvia fiança de 10.000 pessetes, foren rebuts amb aplaudiments per tres-centes persones que s'havien concentrat davant l'audiència territorial de València. La causa legal continuà el seu curs, clar, i es van dictar penes de tres anys de presó per als detinguts –indultats a última hora, cinc dies després de la mort del dictador–.

Als Deu d’Alaquàs se’ls va imputar un delicte d'associació il·lícita, perquè el seu objectiu era «constituir el Consell Democràtic del País Valencià amb ànim de crear un govern autònom». El seu pecat era anhelar un avanç social en dues dimensions: el restabliment de les llibertats democràtiques i el reconeixement dels drets nacionals dels valencians i valencianes. Foren pioners en demanar la Generalitat com a institució per a l’autogovern, i impulsaren decididament un projecte sense el qual, molt possiblement, el País Valencià no tindria les institucions que té actualment.

Entre els Deu d’Alaquàs hi havia un gandià: Francesc Candela i Escrivà, Paco Candela, advocat de professió. D’ell podríem dir moltes coses, moltíssimes: de manera notòria i visible, la seua participació activa i incansable en la vida política i social de la ciutat, de la que va ser regidor des de la primera legislatura democràtica, el 1979, fins el 1986, sota diferents sigles –encara que la seua militància, ferma i lleial, va estar en el PSAN des dels primers temps fins la seua mort–. Però en podríem dir molt més, perquè tots aquells qui el vam conéixer sabem que era una persona especial, feta d’una altra pasta, una persona noble, de conviccions profundes, sempre amatent a ajudar, a participar, a recolzar, i sempre discret i humil.

Sobre l’escenari de la política, fou un dels grans protagonistes que ha tingut la ciutat. En record d’aquest homenot, vagen aquestes paraules.