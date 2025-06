La "Virtut" del grup saforenc Sa Pena

Després d’un recorregut ascendent que va arrencar amb el Premi Ovidi Montllor pel seu primer disc, el col·lectiu musical Sa Pena publica Virtut, "un treball sincer i feréstec, polit i visceral, on conviuen la nostàlgia d’infància, el pols de barri, la revolta íntima, i el ball com a eina de resistència", apunten a través d'un comunicat.

El grup ofereix en el seu treball un total de nou cançons que "neixen des de la perifèria —la comarca de la Safor i la Marina com a bressol simbòlic i emocional—" i que parlen de les ferides que no es veuen, de la pressió invisible que ens travessa, però també de l’alegria tossuda, de la tendresa militant i de la importància d’estimar-se, posar-se al centre i cuidar la pròpia ferida com a acte polític.“Soc la meua prioritat”, canta una de les peces centrals del disc.

Amb una sonoritat que combina bases electròniques, funk i melodies crues, Virtut beu tant de la música de festa com de la poètica de resistència. Tot amb una producció poderosa i detallista a càrrec de Toni Fort 'Pollet' gravada al White trash estudio amb Yon Garcia, i amb les col·laboracions de Zoo, Josep Lopez 'Panxo' del grup de 'La Raiz' i Holistiks, "que aporten textures, complicitat i múscul sonor", indiquen.

Aquest segon disc consolida la veu singular de Sa Pena dins l’escena musical de la música en valencià: "una veu arrauxada i lúcida, amb mirada de classe i arrel de poble, que fuig de l’ornament i es llança a dir".