Arriba a la Marquesa el Polisònic Gandia més internacional

La regidora delegada de Cultura i Turisme, Balbina Sendra, i el tècnic municipal de cultura, Joanjo Payà, han presentat hui la 36 edició del Festival Polisònic Gandia, que se celebrarà entre el 24 de juliol i el 16 d'agost al jardí de la Casa de la Cultura.

«Una edició, com sempre, molt esperada, no sols per la gent de la nostra ciutat sinó també pels nostres turistes. És una activitat que complementa tot allò que fem en ciutat i platja, tota eixa programació per tal que tot el món puga gaudir de l'estiu a Gandia. En aquest sentit, el Polisònic és un producte singular, fet per a tothom, però que l'any passat va tindre unes dades d'assistència ja importants de turisme». La regidora ha recordat que el 50% de la gent que va assistir la darrera edició era de fora de Gandia i d'aquest 50% un 25% era públic internacional. «Una línia que suposa un esforç, però en la que continuem treballant per a fidelitzar cada vegada més públic internacional, tant en l’àmbit cultural com turísticament. Perquè al final el binomi cultura i turisme funciona. I això és el que ens demostra aquest Polisònic».

Prova d’això és que enguany hi ha programats quatre grups internacionals, procedents de Portugal, Austràlia, Camerun i el Senegal. I d'aquests quatre grups, tres d'ells és l'única actuació que faran en l’Estat espanyol.

És una edició també amb protagonisme femení. Tres dels nou grups són projectes liderats per dones.

«I també m'agradaria destacar, enguany, el format del fullet informatiu, on està tota la informació dels grups, però la informació no sols la tenim en valencià i en castellà, com habitualment tenim al Full, sinó que també la trobarem en anglès donada a la vocació d'aquest format de cicle».

Ja està disponible la venda d'entrades en línia, en Vivaticket, però també es tindrà accés a la taquilla de la Casa de Cultura, com sempre, d’11:00 h a 13:30 h i de 18:00 h a 20:00 h.

Programa complet

«És un festival que ens aporta una visió actual de la música que es fa en tot el món a uns preus que són molt raonables i en un espai que és el Jardí de la Casa Marquesa, que és especial per a aquest tipus de coses». Payà ha explicat que enguany la programació consta de nou concerts, i s’iniciarà el dia 24 de juliol, amb l'original Dixieland Sedajazz, una de les bandes valencianes de més solera, liderada per Francisco Blanco Latino, el mític músic de jazz, i que obrirà el festival en un horari especial. Tot el festival serà a les 21.30, excepte aquest que serà a les 20.00 h i d’entrada lliure.

25 juliol. 21.30h. 10€/8€

MARINA Bbface & THE BEATROOTS

Soul, funk i música negra

Amb una veu poderosa i un impecable directe, la cantant Marina Bbface porta més de 15 anys sobre els escenaris, sent una referència de la música negra a Espanya. Ha realitzat més de 400 actuacions en extenses gires per tot el món. El seu últim disc, titulat Journey, ha obtingut excel·lents crítiques, on plasma el seu univers sonor d’influències del funk, soul i blues.

Marina Bbface (veu), Oriol Pidelaserra (teclats), Álex Zayas (guitarra elèctrica), Joan Vigo (baix elèctric), Sergi Torrents (bateria)

26 juliol. 21.30h. 10€/8€

JESSIE GORDON QUINTET

Una gran veu del jazz actual

La cantant australiana Jessie Gordon està destinada a convertir-se en una de les grans veus jazzístiques pel seu únic i exuberant concept artístic. El seu estil transita per l’elegància de les il·lustres dames del jazz, la sofisticació de les femme fatale del cine negre, el desvergonyiment i la espontaneïtat del cabaret, el dinamisme del ball lligat a l’estètica swing i la imponent presència de les blues women, la qual cosa fa de Jessie Gordon una artista única i inimitable en el seu gènere.

Jessie Gordon (veu), Enric Peidro (saxo tenor), Federico Mazzanti (piano), Ignasi González (contrabaix), Martin Andersen (bateria)

1 agost. 21.30h. 10€/8€

HERMANOS CUBERO

Una revisió actual de la música tradicional

Amb la seua singular estètica country, els Hermanos Cubero van irrompre en l’escena musical amb el seu ecleticisme arrelat a la música tradicional. El seu notable èxit està basat en dotar d’una dimensió contempor’ania tant a les lletres com a les harmonies musicals del repertori folk de Castella. En el seu últim disc titulat Cubero bueno, Cubero malo, defenen l’art honest i atemporal, fugint de tecnologies i de sons que aclaparen les oïdes.

Quique Cubero (guitarra acústica i veu), Roberto Cubero (mandolina i veu)

2 agost. 21.30h. 10€/8€

FRANCISCO MOREIRA

La nova generació del fado portugués

Francisco Moreira és un dels noms imprescindibles de la nova generació de cantants de fado. Amb 4 discos en el mercat i dotat d’una veu melodiosa, des de molt jove joven ha estat present en els millors escenaris de Portugal, com el Coliseu do Porto o la Casa da Música de Lisboa, cantant junt a grans fadistes com Carminho o Maria da Fé. En 2013 va guanyar el Gran Premi Nacional de Fado de la Radio Televisió de Portugal.

Francisco Moreira (veu), Mike Martins (guitarra), Rafael Carvalho (viola), Manuel Vaz da Silva (contrabaix)

8 agost. 21.30h. 10€/8€

VALÉRIE ÉKOUMÉ

La reina de l’afropop

Valerie Ekoume és una cantant camerunesa, considerada com un dels talents més prometedors i estimats d’Àfrica. Durant 8 anys va formar part de la banda de Manu Dibango i el seu estil combina els sons tradicionals del Camerún amb el rock i el pop. Amb la seua increïble veu, els seus enèrgics balls, la seua poderosa i alegre presència i el seu colorit estil, Valérie Ékoumé és la reina actual del so afropop.

Valérie Ékoumè (veu i teclat), Guy Nwogang (bateria), Christopher Peyrafort (guitarra), Jean Tchoumi (baix elèctric)

9 agost. 21.30h. 10€/8€

PEPE SÁNCHEZ QUINTET

Un bateria de llegenda

Pepe Sánchez és un dels bateristes més rellevants de la música espanyola. Amb una carrera de més de 60 anys de dedicació i virtuosisme, ha sigut conegut per ser membre de l’Orquestra de Radio Televisió Espanyola, a més d’haver acompanyat a artistes com Barry White, Barbra Streisand o Diana Ross, entre molts altres. Amb aquesta gira de comiat, Pepe deixa els escenaris oferint, amb la seua bateria, un viatge sonor pels grans moments de la seua trajectòria.

Pepe Sánchez (bateria), Juan Sánchez (piano), Gonzalo Sánchez (baix), Miguen Ángel Egido (saxo), Ana María Alonso (viola), David Sánchez (percussió)

14 agost. 21.30h. 10€/8€

MOMI MAIGA

Una fusió potent i commovedora de ritmes africans

Amb la seua kora virtuosa, una veu captivadora i una proposta musical que trenca fronteres, el senegalés Momi Maiga presenta el seu segon treball titulat Kairo (pau en llengua mandinga), que el situa com una de les propostes emergents més potents de l’escena actual. Momi planteja una fusió magistral de gèneres i cultures africanes que ha conquistat els millors escenaris de tot Europa, amb una música que combina tendresa i energia, emoció i alegria, en una experiència potent i commovedora

Momi Maiga (kora i veu), Carlos Montfort (violins i veu), Aleix Tobias (bateria, percussions i veu), Marçal Ayats (violoncel i veu)

16 agost. 21.30h. 10€/8€

BABALU BAND

Recordant Frank Sinatra

'My Way', 'New York, New York', 'Fly Me to The Moon', 'That's Life'... la llista de cançons elevades a la categoria d’himnes que va cantar Frank Sinatra és interminable, després d’una carrera que engloba set dècades i més de mil doscientas gravacions. En el seu repertori, Babalu Band invita a revisitar l’univers Sinatra amb 'cançons que mereixen ser contades', així com amb un record a músics com Ella Fitzgerald, Tom Jobim, Cole Porter, Kelly Smith o la pròpia Nancy Sinatra.