L'IES Maria Enríquez de Gandia s'avança a la COP30

La Conferència de les Parts (COP) és una reunió anual de l’ONU sobre el canvi climàtic. Enguany, la 30a edició tindrà lloc al novembre al Brasil, amb temes clau com la reducció d’emissions, el finançament climàtic i la transició energètica justa.

A l’IES Maria Enríquez, però, ens hem avançat. Aquesta setmana l’alumnat ha protagonitzat la seua pròpia COP-30, això sí, a xicoteta escala: de l’àmbit internacional, passem al de centre educatiu, passant de caps de govern a estudiants d’ESO, però mantenint intacte l’esperit de reflexió, diàleg i acció col·lectiva.

No han sigut unes jornades escolars habituals. Amb gran originalitat i compromís, els alumnes han deixat de ser oients per convertir-se en els ponents i protagonistes principals. Aquest canvi de rol ha estat possible gràcies a un treball previ de formació guiat pel professorat, que ha servit per fomentar la motivació, la consciència crítica i l’aprenentatge significatiu.

L’activitat forma part del PIIE, un projecte de millora educativa impulsat pel professorat del centre, que té com a objectiu generar espais on l’educació servisca per comprendre el món i actuar per transformar-lo.

Els principals participants han sigut els alumnes de 1r d’ESO, que han assumit el paper de científics, representants polítics, empresaris i activistes per debatre i proposar solucions als reptes del canvi climàtic. Han demostrat que l’educació va més enllà de la teoria: és una eina poderosa per escoltar, dialogar i construir un futur millor.

També ha tingut un paper destacat l’alumnat de 2n d’ESO, que ha presentat el seu projecte sobre les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar), desenvolupat durant tot el curs, i els alumnes de 1r de Batxillerat, que han aportat una reflexió crítica sobre el greenwashing i el concepte d’economia circular.

La jornada ha comptat amb la participació de convidats externs com el professor de la UPV, Miguel Rodilla, que ha explicat els efectes del canvi climàtic sobre els oceans, i Miguel Ortique, un agent mediambiental, que ha abordat temes tan rellevants com la sequera i els incendis forestals.

L’esmorzar saludable ha anat a càrrec del grup de 3r de PDC amb ajuda de l'AFA. I també ha col·laborat activament en l’organització.

Aquesta emulació de la COP no només ha posat en valor el contingut sobre crisi climàtica, sinó que ha servit com un assaig realista del funcionament de les negociacions multilaterals internacionals, mostrant com les grans decisions que poden canviar el món es prenen col·lectivament.

L’activitat ha estat un èxit gràcies a l’esforç de l’alumnat, la implicació del professorat organitzador, el suport de les famílies i la col·laboració dels ponents externs. Tots junts hem demostrat que l’educació pot canviar el món. Esperem repetir l'experiència amb el nou alumnat que entrarà a 1r d'ESO el curs vinent: ens veiem a la COP-31.