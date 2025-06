La restauración de Colegiata de Gandia, una ‘cuestión de Estado’ para la Generalitat

El Consell de la Generalitat no quiere que esta institución siga apareciendo com la única que, desde que gobierna el PP, no ha colaborado económicamente en las obras de restauración de la Colegiata de Gandia, uno de los edificios patrimoniales más notables de la Comunitat Valenciana, declarado ya en 1931 Monumento Nacional por parte del Gobierno de la República Española.

La última gran obra del conjunto arquitectónico, con un presupuesto de casi ochocientos mil euros, ha afectado tanto al interior como al exterior del campanario y está a punto de concluir, pero el último Consell de la Generalitat que aprobó dinero para ese fin fue el del Botànic que formaban el PSPV y Compromís.

Desde 2023, cuando el PP ganó las elecciones y situó a Carlos Mazón al frente de esa institución, no ha habido nuevas aportaciones de dinero, a pesar de que el propio presidente prometió en persona, y en Gandia, que sí lo haría. De hecho, la parte comprometida de la Generalitat para el campanario, 150.000 euros, ha sido adelantada por el ayuntamiento para que las obras no se detuvieran. La diputación anunció 300.000 euros y ha cumplido puntualmente con su parte.

Este hecho, y sobre todo que cada dos por tres se difunda esa falta de colaboración económica en la restauración del edificio gótico ya está molestando a responsables de la Generalitat y del PP, que, una y otra vez, explican que no han puesto dinero porque las ayudas al patrimonio priorizan a los municipios pequeños con bajos presupuestos. Por eso Gandia, que gestiona cien millones de euros al año, se ha quedado fuera.

Aun así, todos asumen que hay otras fórmulas para contribuir, entre ellas una ayuda directa, bien dirigida al ayuntamiento o bien a la fundación pública que gestiona la restauración de la Colegiata.

El campanario de la Colegiata, ya con las obras de restauración casi concluidas. / Josep Lluís Rufat

Por eso altos cargos de la Generalitat, también animados por el PP de Gandia, están estudiando esas fórmulas administrativas y así poder anunciar cuanto antes que hay dinero de la Administración autonómica para la Colegiata.

Así lo verbalizaron en una reciente visita a Gandia la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat. Acompañados por los concejales gandienses del PP Víctor Soler y Mar Beltrán, el encuentro fue con el abad de la Colegiata, Ángel Saneugenio, y, tras comprobar el avance de las obras del campanario, señalaron que «el Consell de la Generalitat tiene el firme compromiso de participar económicamente en la restauración». Soler incluso señaló que muy pronto habrá novedades en ese sentido.

Según una nota de prensa emitida por el PP, José Antonio Redorat explicó al abad que «las subvenciones al patrimonio se dan conforme a criterios objetivos» y que se advirtió a los ayuntamientos que se iba a priorizar a los municipios pequeños. «El Gobierno local sabía que no se le iba a conceder la subvención», aclaró Redorat.

Víctor Soler fue más claro al indicar que con esa visita de dos altos cargos «damos pasos firmes para cumplir con lo prometido y poner en valor un bien de patrimonio histórico y cultural como es la Colegiata de Gandia», y avanzó que «la concesión de la subvención prometida será a la mayor brevedad posible».

De sus palabras se desprende que en el Palau de la Generalitat ya están trabajando para anunciar en unos días, o máximo semanas, la aprobación de una ayuda directa para seguir restaurando el templo gótico gandiense.

Polémica política

La visita, pese a todo, generó una polémica política en Gandia. En primer lugar, el PP acusó al anterior Consell de la Generalitat, presidido por Ximo Puig, de ser el causante de esta situación «por no haber dejado atado el proceso administrativo».

El Gobierno local, sin embargo, negó la mayor, recordó que fue el Consell del Botànic el que aprobó las ayudas en dos anualidades, la primera de las cuales se entregó y la segunda, ya bajo el mandato del PP, nunca llegó.

Además, la concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo, acusó al PP por «deslealtad» al acudir con dos altos cargos a visitar la Colegiata y tratar este tema sin siquiera haber tenido la deferencia de comunicarlo al ayuntamiento que es, justamente, el promotor de las obras que se están ejecutando.