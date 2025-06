El confesionario de José Miguel Borja

Hay personas que se cruzan en tu vida para quedarse y así ocurrió con José Miguel Borja. Nos conocimos nada más llegar a mi vida en Gandia, en noviembre de 1992 y durante años y décadas fue mi amigo, mi aliado e incluso un padre adoptivo.

He aprendido muchas cosas de él, pero creo que todo se resume en “vivir y comerse la vida”.

Tuve la suerte de trabajar con él y para él. Varias mañanas a la semana, transcribía y pasaba sus escritos. Con el tiempo, incluso me atreví a opinar y sugerir porque él me daba la oportunidad de tratar cada historia también como algo mío. Al principio lo hacía desde casa y luego en su despacho de la calle del Duc Carles de Borja. Un despacho al que denominábamos “el confesionario” porque cada mañana pasaba por allí todo tipo de gente que se sentaba al otro lado la de la mesa para proponer, dialogar, pasar el rato, tomar un café o pedir ayuda.

Conocí así a sus amigos, a los compañeros con los que montó el Foro y con los que compartía mesa en un buen restaurante (le encantaba comer y disfrutaba con cualquier plato, sobre todo con un postre de chocolate) con una conversación que siempre estaba relacionada con alguna propuesta municipal o una noticia política. Eran tertulias en las que tenían cabida todas las ideologías, en las que cada uno se expresaba sin tapujos, en castellano o en valencià porque la base siempre era el respeto. Ha sido la única persona con la he podido discutir de todo y sobre todo (a pesar de pensar muy diferente) y con quien acababa tomando un café riéndonos y llegando a un mismo punto de encuentro. Muchos se empeñaron en ponerle una etiqueta política, pero él era más que libre y estaba muy por encima de cualquier ideología porque supo coger y escoger lo importante y bueno de cada una de estas políticas.

José Miguel Borja. / Levante-EMV

A este confesionario/despacho acudían personas en busca de información, de fotografías antiguas, de un libro, de un ameno café o incluso de una ayuda económica. ¡Cuánta generosidad he podido ver por parte de José Miguel y de Marisa! Se consideraban afortunados de la vida y compartían su tiempo (lo más valioso de la vida), su casa, su mesa y no dudaban en poner un sobre para que una familia en paro pudiera pagar el alquiler, pagar la compra de la semana, comprar una lavadora, hacer un viaje importante o incluso crear un monedero solidario. Tuve la oportunidad de ver decenas de personas emocionarse y agradecer esta ayuda. Realmente es lo que más me impresionó de José Miguel porque conocía su afortunada infancia en la posguerra, la relación con su abuelo que le permitía sentirse y vivir como un privilegiado, la suerte de estudiar cine en Madrid sin pensar cómo tendría que ganarse la vida… Un Madrid que le llevó a conocer a Marisa y a estudiar algo “de provecho”, así que la óptica se reescribió junto a sus novelas, historias fantásticas y fantasiosas, artículos de opinión, colaboraciones con medios. Su estabilidad familiar y económica le condujo a valorar su entorno, a querer compartirlo con una enorme generosidad en todos los sentidos.

El confesionario/despacho escuchó singulares historias que luego tomaron vida novelada en algún libro y otras… muchas otras las guardó en el tapete ejecutivo de su mesa porque su discreción le llevaba generosamente a olvidar.

En su confesionario, hablamos mucho de la vida y de la muerte. Me enseñó que la vida, a pesar de cómo se pudiera torcer o retorcer, merece ser vivida, mordida y saboreada. Pero cuando la vida pierde este atractivo y encanto, también uno ha de ser generoso para dejarla ir.

Siempre me decía que no quería nada cuando se fuera, tan solo que brindáramos con champán porque quería el brindis por la vida, una vida intensa, plena, creativa, productiva y generosa.