Ja hi ha guanyador del Premi Francesc Miret de Poesia

La Societat Literària Saforíssims, juntament amb la Junta de Districte de Beniopa i la Regidoria de Cultura de Gandia, ha anunciat el lliurament de la huitena edició del Premi de Poesia de Beniopa Francesc Miret. Un guardó literari que s’ha consolidat gràcies al compromís dels governants i de la ciutadania per impulsar la cultura a Beniopa, amb un acte carregat d’emoció en record del poeta Francesc Miret.

En aquesta huitena edició s’han presentat un total de 71 poemes. Un any més, la qualitat de les obres rebudes ha estat valorada molt positivament per l’organització. La diversitat de veus, temes, formes expressives i estils poètics mostra la bona salut literària d’un premi que creix any rere any.

Segons assenyalen els organitzadors, el jurat, constituït per Begonya Mezquita, Isabel Canet Ferrer i Juma Barratxina, no ho ha tingut fàcil a l’hora d’escollir l’obra guanyadora atès l’alt nivell de les propostes poètiques presentades.

Després de la deliberació, s’ha decidit premiar l’obra Justícia poètica, de l’autor Raül Navarro Vizcaíno. El jurat n’ha remarcat l’originalitat expressiva i ha posat en valor que es tracta d’una proposta arriscada des del punt de vista formal, acompanyada d’una reflexió profunda sobre el procés creatiu de l’escriptura.

El guanyador del premi, Raül Navarro Vizcaíno (Oliva, 1974), és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i Graduat en Magisteri Infantil a la Universitat d’Alcalà d’Henares i treballa al departament de Comunicació de l’Ajuntament de Gandia. Membre de Saforíssims, Societat Literària, els seus textos i poemes han estat publicats a diferents llibres col·lectius. És col·laborador habitual amb columnes d’opinió a diferents mitjans de la comarca.

A més a més, el jurat ha decidit atorgar una menció especial als poemes finalistes:

Rodanxes de desig, d’ Amparo Cortell Escrivà

La casa, de Joan Oriol

Vull escriure un poema pop, d’ Alba Camarasa

Cançó del margener, d’Arnau Onieva

El lliurament del premi tindrà lloc el pròxim dissabte 12 de juliol, a les 20:30 hores, al Centre Cívic la Quadra de Beniopa. L’acte s’acompanyarà d’un recital poètic, amb la lectura del poema guanyador i dels finalistes. Com és costum, als assistents se’ls regalarà la plaquette on s’han publicat les obres. Per acabar, se celebrarà un sopar de cabasset, en companyia dels poetes. No cal dir que tota la ciutadania està convidada a gaudir d’aquesta vetlada literària.

Sobre Francesc Martínez Miret

Francesc Martínez Miret, més conegut com a Pare Miret, va nàixer a Beniopa l’any 1901 en una família molt humil. De ben jove entrà a la Casa Seminari dels Pares Camils a Vic, on ja residien altres capellans del mateix poble. Allí adquirí una sòlida formació en teologia i llengües clàssiques, i descobrí la poesia en llengua catalana, que es convertí en la seua passió, enlluernat sobretot per l’obra de Jacint Verdaguer.

Molt prompte començà a publicar poemes de to jocfloralesc en revistes valencianes, al costat d’autors com Xavier Casp o Martí Domínguez, entre d’altres. Guanyà la Viola d'Or dels Jocs Florals de Lo Rat Penat el 1932, amb Enyorança de la Mare dels Desamparats, i l'Englantina d'Or el 1933, amb Els Almogàvers.

La seua puixant carrera literària va ser dràsticament truncada amb la seua mort a Beniopa l’estiu de 1936, a mans de la FAI (Federació Anarquista Ibèrica), en plena Guerra Civil. La seua obra va ser publicada pel CEIC Alfons el Vell amb el títol Esclats primerencs.