L'AVL i el CEIC porten Maria Beneyto a tots els centres escolars de la Safor-Valldigna

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell de Gandia han enviat una carta conjunta a tots els centres educatius de la Safor-Valldigna per a donar a conéixer un còmic sobre Maria Beneyto, declarada per l’AVL “Escriptora de l’Any”. La iniciativa ha estat fruit de l’acord de col·laboració entre les dues institucions per a divulgar de manera pedagògica entre els alumnes de Primària i Secundària la figura i l’obra d’una de les escriptores valencianes més destacades del segle xx. Totes les biblioteques de Gandia han rebut també exemplars del còmic de la mà del CEIC Alfons el Vell i l’AVL.

El text del còmic és obra de Raquel Ricart i ha comptat amb les il·lustracions de Daniel Olmo Boronat. El còmic que han rebut els centres educatius dona a conèixer els aspectes més importants en la biografia de Maria Beneyto i també algunes de les seues obres de narrativa i poesia. Tot i que es pot consultar i baixar lliurement des de la pàgina web de l’AVL, tant la presidenta de l’AVL, Verònica Cantó, com el director del CEIC Alfons el Vell, Juli Capilla, han assegurat que “era oportú enviar-ne la versió en paper per si el professorat vol fer-lo servir a classe. A més a més, pretén ser una crida d’atenció a propòsit d’una autora valenciana fonamental en la història de la nostra literatura”.

La portada del còmic. / Levante-EMV

Maria Beneyto va ser una escriptora compromesa amb la literatura i amb la seua terra. En eixe sentit, el còmic permet conéixer els seus orígens familiars, que es remunten a Catarroja i a Oliva, i de quina manera va prendre consciència de la importància d’una llengua, el valencià, que no li van transmetre a casa però que s’estimava moltíssim, fins al punt de fer-ne vehicle d’expressió literària.

Maria Beneyto és autora de poemaris emblemàtics com ara Vidre ferit de sang, premi Ausiàs March de Gandia 1974, Després de soterrada la tendresa, Elegies de pedra trencadissa i Bressoleig a l’insomni de la ira. I de novel·les destacadíssimes com ara La gent que viu al món, La dona forta, Al límit de l’absurd i El riu ve crescut, Premi València de Literatura, recentment traduïda al valencià per la també acadèmica Carme Manuel.