Bosch: "No podemos descartar que el PP gire a posiciones trumpistas"

El magistrado y jurista Joaquim Bosch considera que, tal y como está el panorama político mundial y en concreto el español, «no podemos descartar que el PP pueda girar a posiciones trumpistas, y no a largo plazo, no, si no en dos o tres años», como ya sucedió con el Partido Republicano de Estados Unidos, donde Trump se hizo primero con este sin disidencia, para luego aspirar a la Casa Blanca, o como ha pasado en Hungría, donde el partido de Orbán, que era democristiano, ha virado hacia la extrema derecha más autoritaria.

Joaquim Bosch hizo estas y otras disertaciones ayer en Gandia, en el Palau Ducal, en el marco de una conferencia organizada por el ayuntamiento dentro del ciclo «Gandia pensa». Su visita tuvo un enorme poder de convocatoria y llenó a rebosar el Pati d’Armes, hasta el punto de que varios asistentes tuvieron que sentarse en la escalinata del palacio.

En el PP este escenario podría acelerarse, según Bosch, en el caso de que tomara las riendas de los populares «alguna lideresa», dijo, sin citarla, en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Bosch, no obstante matizó, a renglón seguido, que no le gustaría que en España se consumara el giro ultraconservador de varios países europeos, incluyendo Alemania, por ejemplo, aunque ahí funciona el cordón sanitario. Y en el caso de que hubiera un cambio político en la Moncloa, «al menos espero que llegara al poder una derecha homologable con los estándares y los valores democráticos europeos».

El jurista, en una charla íntegramente en valenciano, en conversación con la periodista Puri Naya, reflexionó sobre cómo se puede reforzar la democracia. Y es que, según Bosch, estamos viviendo un «cambio de época», donde «hay varios indicadores de que el sistema democrático está siendo cuestionado incluso en países europeos, algo que era impensable hace quince o veinte años».

El Pati d'Armes se quedó pequeño para escuchar a Bosch. / Natxo Francés

En este sentido, aunque defendió que la democracia española tiene «unos estándares internacionales de calidad aceptables», alertó de algunos fenómenosque abonan a esos movimientos autoritarios.

Algunos de esos factores son, a su juicio, la incertidumbre de los jóvenes en el futuro, donde cuesta acceder a una vivienda e internet ha alterado las relaciones laborales; la irrupción del feminismo que ha hecho reaccionar a muchos hombres machistas; la crisis de los partidos políticos, que no tienen suficiente militancia y no conectan con la ciudadanía; la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación clásicos y la amenaza de «seudomedios» digitales que difunden bulos; los mensajes de odio, «amplificados a escala casi industrial por las redes sociales», la falta de contrapesos en las instituciones que eviten casos de corrupción política; o un poder judicial demasiado influido por injerencias partidistas, sobre todo en la cúpula del sistema.

Charla con la periodista Puri Naya. / Natxo Francés

En opinión de Bosch los actuales líderes autoritarios «son expertos en manipular todas estas incertidumbres», como ya pasó durante el nazismo, donde, salvando las distancias, también se dieron similares ingredientes de crisis económica, de desesperación y de humillación de los alemanes tras la Primera Guerra Mundial, que fueron utilizados por Hitler para seducir a las masas, incluso en un país tan avanzado culturalmente como Alemania.

Por ello, y para ser algo optimista, el magistrado de Cullera abogó en Gandia por aplicar ya medidas de regeneración democrática, como mayor transparencia de los partidos que permita la participación de los militantes, o un papel más activo de la ciudadanía, tal y como también señala en su último libro «Jaque a la democracia».

El ciclo «Gandia pensa» se inauguró el pasado 8 de mayo con una charla del escritor y filósofo griego Theodor Kallifatides.